나라셀라 몬테스, ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’ 와인 1위

[리얼푸드=육성연 기자] 나라셀라는 ‘몬테스(Montes)’가 ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’ 와인 부문 1위에 선정됐다고 6일 밝혔다.

‘브랜드 고객충성도 대상’은 한국소비자포럼과 미국의 대표 브랜드 평가 기관 브랜드키(Brand Key)가 공동 개발한 브랜드 고객충성도 평가지표(BCLI)를 바탕으로 각 부문 고객충성도 1위 브랜드를 선정한다.

몬테스는 이번 평가에서 35점 만점에 30.04점을 받았다. 지난 1987년 칠레 콜차구아 밸리 아팔타에서 시작된 ‘몬테스’는 부티크 와이너리로 시작해 현재 110여 개국에 수출한다.

나라셀라는 이번 수상을 기념해 5월 한 달간 직영점(나라셀라 리저브, 와인픽스)과 전국 주요 백화점(현대·신세계·롯데·갤러리아)에서 고객 감사 프로모션을 진행한다. 직영점에서는 7만원 이상 구매 고객에게 보냉백을 제공한다. 백화점에서는 ‘몬테스 알파 블랙 라벨 카버네 소비뇽’과 슈피겔라우 데피니션 유니버셜 글라스 패키지를 선보인다. 또 몬테스 제품 10만 원 이상 구매 시 보냉백을 증정한다.

나라셀라 관계자는 “이번 수상은 몬테스를 선택해 주신 소비자들의 신뢰와 성원 덕분이라 생각하며 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 소비자 경험을 기반으로 브랜드 가치를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 전했다.

gorgeous@heraldcorp.com