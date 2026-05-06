부모님께 제주 호캉스 선물을…연세유업 ‘세브란스케어’ 이벤트

[리얼푸드=육성연 기자] 연세대학교 연세유업이 ‘웰니스 호캉스’ 효심(孝心) 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.
연세유업의 올해 세 번째 효심 이벤트인 ‘웰니스 호캉스’는 세브란스병원과 공동 개발한 ‘세브란스케어’를 통한 힐링 프로그램이다. ‘WE호텔 제주’와 협업했다. 제주 한라산의 청정 자연에서 부모님이 휴식과 함께 체계적인 웰니스 프로그램을 경험할 수 있도록 구성했다.
이벤트는 6일부터 오는 16일까지다. 연세유업 공식 인스타그램에서 진행한다. 참여 방법은 연세유업과 ‘WE호텔 제주’ 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고, 부모님께 전하고 싶은 메시지를 이벤트 안내 게시물에 댓글로 남기면 된다.
당첨자에게는 제주도 여행 기회를 선사하는 1등(1명) ‘WE호텔 제주’ 트리플스위트 2박 숙박권(조식 포함) 및 해암하이드로 웰니스 프로그램 2인 이용권, 2등(3명) 슈페리어 룸 1박 숙박권(조식 포함)을 증정한다. 3등(20명)에게는 일상 속 영양 관리를 돕는 ‘세브란스케어’ 16입 1박스를 제공한다.
연세유업은 오는 23일부터 24일까지 양일간 ‘WE호텔 제주’가 주관하는 ‘오월오감(五月五感) 페스타’에서 ‘세브란스케어’ 시음 행사도 진행한다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정