부모님께 제주 호캉스 선물을…연세유업 ‘세브란스케어’ 이벤트

[리얼푸드=육성연 기자] 연세대학교 연세유업이 ‘웰니스 호캉스’ 효심(孝心) 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

연세유업의 올해 세 번째 효심 이벤트인 ‘웰니스 호캉스’는 세브란스병원과 공동 개발한 ‘세브란스케어’를 통한 힐링 프로그램이다. ‘WE호텔 제주’와 협업했다. 제주 한라산의 청정 자연에서 부모님이 휴식과 함께 체계적인 웰니스 프로그램을 경험할 수 있도록 구성했다.

이벤트는 6일부터 오는 16일까지다. 연세유업 공식 인스타그램에서 진행한다. 참여 방법은 연세유업과 ‘WE호텔 제주’ 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고, 부모님께 전하고 싶은 메시지를 이벤트 안내 게시물에 댓글로 남기면 된다.

당첨자에게는 제주도 여행 기회를 선사하는 1등(1명) ‘WE호텔 제주’ 트리플스위트 2박 숙박권(조식 포함) 및 해암하이드로 웰니스 프로그램 2인 이용권, 2등(3명) 슈페리어 룸 1박 숙박권(조식 포함)을 증정한다. 3등(20명)에게는 일상 속 영양 관리를 돕는 ‘세브란스케어’ 16입 1박스를 제공한다.

연세유업은 오는 23일부터 24일까지 양일간 ‘WE호텔 제주’가 주관하는 ‘오월오감(五月五感) 페스타’에서 ‘세브란스케어’ 시음 행사도 진행한다.

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