설빙, 올해도 취약계층 아동에 디저트 기부

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 취약계층 아동을 대상으로 디저트 기부를 진행한다고 6일 전했다. 지난해에 이어 2년째 이어지는 나눔 활동으로, 초록우산을 통해 진행된다.

기부 제품은 ‘짜먹는 설빙’ 3종(연유맛, 망고맛, 팥빙수맛)이다. 해당 제품은 누적 판매 100만 개를 돌파한 제품이다. 부드럽게 녹는 쉐이크 타입 아이스크림 형태와 한 손에 들어오는 크기다.

이번 캠페인에서는 설빙과 이커머스 채널에서 협업해 온 신성아이넷이 ‘짜먹는 설빙’을 함께 기부했다.

설빙 관계자는 “어린이날을 맞아 아이들에게 작은 기쁨을 전하고자 이번 기부를 준비했다”며 “앞으로도 여러 활동을 통해 따뜻한 가치를 전하겠다”고 말했다.

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