설빙, 올해도 취약계층 아동에 디저트 기부

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 취약계층 아동을 대상으로 디저트 기부를 진행한다고 6일 전했다. 지난해에 이어 2년째 이어지는 나눔 활동으로, 초록우산을 통해 진행된다.
기부 제품은 ‘짜먹는 설빙’ 3종(연유맛, 망고맛, 팥빙수맛)이다. 해당 제품은 누적 판매 100만 개를 돌파한 제품이다. 부드럽게 녹는 쉐이크 타입 아이스크림 형태와 한 손에 들어오는 크기다.
이번 캠페인에서는 설빙과 이커머스 채널에서 협업해 온 신성아이넷이 ‘짜먹는 설빙’을 함께 기부했다.
설빙 관계자는 “어린이날을 맞아 아이들에게 작은 기쁨을 전하고자 이번 기부를 준비했다”며 “앞으로도 여러 활동을 통해 따뜻한 가치를 전하겠다”고 말했다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정