와인 마시고 피규어까지…1865, ‘슈퍼픽션’과 협업

[리얼푸드=육성연 기자] 금양인터내셔날이 1865와 글로벌 아트 스튜디오 ‘슈퍼픽션’과의 협업 한정판 에디션을 출시했다.
이번 에디션은 ‘Every moment with 1865’ 라는 슬로건과 함께 1865의 브랜드 메시지를 풀어냈다. 카베르네 소비뇽, 소비뇽 블랑, 마스터 블렌드 3종으로 출시된다.
슈퍼픽션 캐릭터가 더해진 1865 슈퍼픽션 에디션 구매 시, 키링으로 활용할 수 있는 스페셜 굿즈도 제공한다. 또 3종의 키링을 모두 모으면 23cm 피규어를 증정하는 한정판 이벤트도 진행한다.
금양인터내셔날 관계자는 “이번 협업은 국민와인의 신뢰성에 위트 있는 스토리텔링을 더해 브랜드를 현대적으로 재해석했다”며 “특히 젊은 소비자의 이목을 사로잡을 것으로 기대한다”고 말했다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정