와인 마시고 피규어까지…1865, ‘슈퍼픽션’과 협업

[리얼푸드=육성연 기자] 금양인터내셔날이 1865와 글로벌 아트 스튜디오 ‘슈퍼픽션’과의 협업 한정판 에디션을 출시했다.

이번 에디션은 ‘Every moment with 1865’ 라는 슬로건과 함께 1865의 브랜드 메시지를 풀어냈다. 카베르네 소비뇽, 소비뇽 블랑, 마스터 블렌드 3종으로 출시된다.

슈퍼픽션 캐릭터가 더해진 1865 슈퍼픽션 에디션 구매 시, 키링으로 활용할 수 있는 스페셜 굿즈도 제공한다. 또 3종의 키링을 모두 모으면 23cm 피규어를 증정하는 한정판 이벤트도 진행한다.

금양인터내셔날 관계자는 “이번 협업은 국민와인의 신뢰성에 위트 있는 스토리텔링을 더해 브랜드를 현대적으로 재해석했다”며 “특히 젊은 소비자의 이목을 사로잡을 것으로 기대한다”고 말했다.

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