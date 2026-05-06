85% 코코아는 플랫 화이트와…린트 슈프륀글리, 초콜릿-커피 페어링 제안

[리얼푸드=육성연 기자] 스위스 초콜릿 브랜드 린트 & 슈프륀글리(Lindt & Sprüngli)가 ‘커피 페어링 캠페인’을 선보인다고 6일 전했다.

린트의 전속 마스터 쇼콜라티에 토마스 슈네츨러(Thomas Schnetzler)는 각 제품에 어울리는 커피 페어링을 제안했다.

우선 린트 엑설런스 85% 플랫 화이트와 페어링했다. 플랫 화이트의 크리미한 맛이 다크 초콜릿의 강렬한 코코아 풍미와 어우러진다.

린트 엑설런스 90% 다크 초콜릿은 코르타도와 먹기 좋다. 에스프레소와 스팀밀크가 어우러진 코르타도는 흙향을 품은 90% 다크 초콜릿의 깊은 풍미를 살려준다.

섬세한 풍미를 즐기는 이들에게는 리스트레토와 린트 엑설런스 99% 다크 초콜릿 조합을 추천했다.

또 엑스트라 크리미 밀크 초콜릿은 휘핑크림으로 마무리한 비엔나 스타일 콜드브루와 함께 즐기기 좋다고 소개했다.

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