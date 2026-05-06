85% 코코아는 플랫 화이트와…린트 슈프륀글리, 초콜릿-커피 페어링 제안

[리얼푸드=육성연 기자] 스위스 초콜릿 브랜드 린트 & 슈프륀글리(Lindt & Sprüngli)가 ‘커피 페어링 캠페인’을 선보인다고 6일 전했다.
린트의 전속 마스터 쇼콜라티에 토마스 슈네츨러(Thomas Schnetzler)는 각 제품에 어울리는 커피 페어링을 제안했다.
우선 린트 엑설런스 85% 플랫 화이트와 페어링했다. 플랫 화이트의 크리미한 맛이 다크 초콜릿의 강렬한 코코아 풍미와 어우러진다.
린트 엑설런스 90% 다크 초콜릿은 코르타도와 먹기 좋다. 에스프레소와 스팀밀크가 어우러진 코르타도는 흙향을 품은 90% 다크 초콜릿의 깊은 풍미를 살려준다.
섬세한 풍미를 즐기는 이들에게는 리스트레토와 린트 엑설런스 99% 다크 초콜릿 조합을 추천했다.
또 엑스트라 크리미 밀크 초콜릿은 휘핑크림으로 마무리한 비엔나 스타일 콜드브루와 함께 즐기기 좋다고 소개했다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정