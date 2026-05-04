테킬라 ‘오초’ 즐긴다…아영FBC ‘팔로마 먼스’ 전국 업장 행사

[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC가 멕시코 테킬라 브랜드 ‘오초(Tequila Ocho)’를 주제로 한 ‘2026 오초 테킬라 팔로마 먼스(Paloma Month)’를 전국 29개 주요 바·레스토랑과 함께 5월 한 달간 개최한다. 5월 22일 ‘세계 팔로마의 날(International Paloma Day)’을 기념해 기획됐다.
팔로마(Paloma)는 테킬라에 자몽 소다와 라임을 더해 잔 테두리에 소금을 묻혀(Salted Rim) 즐기는 멕시코의 국민 칵테일이다. 오초 테킬라(Tequila Ocho)는 세계 최초의 싱글 에스테이트 테킬라다. 각 병마다 수확 연도와 특정 아가베 농장을 명시해 와인의 ‘테루아(Terroir)’ 개념을 테킬라에 접목한 브랜드다.
이번 팔로마 먼스에는 무드서울, 사브서울, 더페어링을 비롯한 전국 총 29개 업장이 참여한다. 각 업장은 행사 기간 오초 팔로마(오초 플라타 + 자몽 소다 + 솔트 림)와 오초 랜치워터(오초 플라타 + 소다워터 + 라임주스)를 포함해 시그니처 칵테일까지 선보인다. 또한 레스토랑 매장은 오초 테킬라 3종(플라타·레포사도·아녜호)을 각 20ml씩 시음하는 오초 3종 샘플러와 오초 페어링 메뉴도 제공한다.
와인나라 전 매장에서는 오초 테킬라 구매 시 추첨을 통해 오초 팔로마 페어링 시음회 초대권을 증정한다. 페어링 시음회는 오는 22일 저녁 7~9시 잠실 에비뉴엘 6층 더페어링에서 개최한다.
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May 04. 2026
작년 11월 영국 런던에서 열린 ‘월드 스테이크 챌린지에서 ‘세계 최고의 스테이크’로 선정된 소고기는 ‘아일랜드산 목초 사육’이었다. 당시 아일랜드는 총 304개의 메달 중 68개를 획득했다. 국가별 종합 성과에서도 가장 우수한 성적이다. 월드 스테이크 챌린지는 60명 이상의 국제 전문가들이 스테이크의 원육과 조리 후 품질을 평가한다. 당시 심사위원단은 아일랜드산 스테이크에 대해 “안심의 부드러움과 립아이의 풍미를 동시에 갖췄다”며 “식감과 풍미에서 뛰어난 균형을 이룬다”고 호평했다. 아일랜드 식품안전청(FSAI)의 마크 지그 보드비아 소고기 부문 매니저는 “이번 수상으로 아일랜드산 소고기 품질을 다시 한번 인정받았다”며 목초 사육 기반의 ‘자연 친화적’ 생산과 ‘오리진 그린(Origin Green)’ 시스템을 강조했다. 이 두 가지는 아일랜드 소고기의 품질과 지속가능성을 말하는 핵심 가치다. 아일랜드 식품안전청에 따르면 아일랜드는 사계절 내내 목초가 자랄 수 있는 온화한 해양성 기