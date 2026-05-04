“자장면을 3900원에”…홍콩반점 SKT ‘0 week’ 행사

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 중식 브랜드 홍콩반점이 통신사 5월 ‘0 week’ 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 프로모션은 SKT의 T 멤버십 가입자 중 만 13세부터 34세까지 고객이 대상이다. 4일에서 오는 8일까지다. T 멤버십 앱 내 ‘0 week’ 이벤트 페이지에서 ‘홍콩반점 짜장면 3900원 쿠폰’을 내려받아 매장에서 사용하면 된다.

쿠폰 사용 기한은 오는 10일까지다. 발급받은 쿠폰은 차액 결제 시 ‘고추짜장’ 또는 ‘고기짜장’에 한해 변경해 사용할 수 있다.

이번 행사는 일부 특수매장을 제외한 전국 홍콩반점 매장에서 진행한다. 포장·배달 전문점은 방문 포장 시에만 할인 혜택을 받을 수 있다.

홍콩반점 관계자는 “1030세대가 보다 합리적인 가격으로 든든한 한 끼를 즐길 수 있도록 SKT와 제휴해 프로모션을 마련했다”고 말했다.

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