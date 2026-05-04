가족 외식하고 경품 받는다…SL&C, 브랜드 프로모션

[리얼푸드=육성연 기자] SL&C(삼천리ENG 외식사업부문)가 가정의 달을 맞아 ‘사람과 사람을 잇는 테이블’을 주제로 전 브랜드 통합 프로모션을 진행한다고 4일 전했다.

SL&C는 프로모션에서 일러스트 아티스트 ‘사키(Saki)’와 협업한 테이블 매트를 선보인다. 사키 작가는 일상의 순간들을 자유로운 드로잉과 감각적인 색감으로 재해석하는 작가다. 다양한 브랜드와의 협업으로 젊은 세대에게 널리 알려져 있다.

프로모션은 오는 31일까지 SL&C 외식 브랜드 전 매장에서 진행한다. 행사 기간 3만원 이상 식사 시, 테이블 매트(3종, 12매 구성)와 SL&C 외식 브랜드에서 사용할 수 있는 약 20만원 상당의 바우처를 3000원에 구매할 수 있다.

아울러 5월 한달 간 Chai797 BLACK 서래마을점, 바른고기 정육점 전점 등 총 16개 매장에서 SL&C 기프트 카드 10만원권 결제 시 1만원 식사권을 추가 증정하는 이벤트도 진행한다.

SL&C는 Chai797, 호우섬, 바른고기 정육점, 서리재, 이타마에 스시 등을 운영하고 있다.

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