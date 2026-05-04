가족 외식하고 경품 받는다…SL&C, 브랜드 프로모션

[리얼푸드=육성연 기자] SL&C(삼천리ENG 외식사업부문)가 가정의 달을 맞아 ‘사람과 사람을 잇는 테이블’을 주제로 전 브랜드 통합 프로모션을 진행한다고 4일 전했다.
SL&C는 프로모션에서 일러스트 아티스트 ‘사키(Saki)’와 협업한 테이블 매트를 선보인다. 사키 작가는 일상의 순간들을 자유로운 드로잉과 감각적인 색감으로 재해석하는 작가다. 다양한 브랜드와의 협업으로 젊은 세대에게 널리 알려져 있다.
프로모션은 오는 31일까지 SL&C 외식 브랜드 전 매장에서 진행한다. 행사 기간 3만원 이상 식사 시, 테이블 매트(3종, 12매 구성)와 SL&C 외식 브랜드에서 사용할 수 있는 약 20만원 상당의 바우처를 3000원에 구매할 수 있다.
아울러 5월 한달 간 Chai797 BLACK 서래마을점, 바른고기 정육점 전점 등 총 16개 매장에서 SL&C 기프트 카드 10만원권 결제 시 1만원 식사권을 추가 증정하는 이벤트도 진행한다.
SL&C는 Chai797, 호우섬, 바른고기 정육점, 서리재, 이타마에 스시 등을 운영하고 있다.
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May 04. 2026
작년 11월 영국 런던에서 열린 ‘월드 스테이크 챌린지에서 ‘세계 최고의 스테이크’로 선정된 소고기는 ‘아일랜드산 목초 사육’이었다. 당시 아일랜드는 총 304개의 메달 중 68개를 획득했다. 국가별 종합 성과에서도 가장 우수한 성적이다. 월드 스테이크 챌린지는 60명 이상의 국제 전문가들이 스테이크의 원육과 조리 후 품질을 평가한다. 당시 심사위원단은 아일랜드산 스테이크에 대해 “안심의 부드러움과 립아이의 풍미를 동시에 갖췄다”며 “식감과 풍미에서 뛰어난 균형을 이룬다”고 호평했다. 아일랜드 식품안전청(FSAI)의 마크 지그 보드비아 소고기 부문 매니저는 “이번 수상으로 아일랜드산 소고기 품질을 다시 한번 인정받았다”며 목초 사육 기반의 ‘자연 친화적’ 생산과 ‘오리진 그린(Origin Green)’ 시스템을 강조했다. 이 두 가지는 아일랜드 소고기의 품질과 지속가능성을 말하는 핵심 가치다. 아일랜드 식품안전청에 따르면 아일랜드는 사계절 내내 목초가 자랄 수 있는 온화한 해양성 기