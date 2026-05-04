울릉의 봄 미식 산책…한식진흥원의 쿠킹클래스

[리얼푸드=육성연 기자] 한식진흥원과 국제슬로푸드한국협회가 한식 만들기 체험 클래스를 마쳤다고 4일 전했다.
지난 4월 30일 서울 종로구 한식문화공간 이음에서는 ‘울릉의 봄 미식 산책’을 주제로 울릉의 식재료를 활용한 행사가 진행됐다.
참가자들은 울릉 지역의 제철 식재료인 칡소와 황소, 두메부추와 일반 부추, 고로쇠 된장과 일반 된장을 비교‧시음하는 테이스팅 체험을 가졌다. 이어 두메부추즙을 입힌 칡소 육전과 섬말나리·산초장아찌, 고로쇠 된장을 활용한 엉겅퀴 두부선의 조리 시연을 보고, 직접 요리했다.
국제슬로푸드한국협회와 한식진흥원은 이번 프로그램을 시작으로 절기에 맞춘 체험 클래스를 올해 두 차례 추가 운영할 예정이다.
이규민 한식진흥원 이사장은 “이번 프로그램은 울릉의 식재료와 같이 지역 고유의 식재료를 재조명하는 계기가 되었다”며, “앞으로도 전통 식문화의 계승과 한식 확산을 위해 다양한 체험형 프로그램을 확대하겠다”고 밝혔다.
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May 04. 2026
작년 11월 영국 런던에서 열린 ‘월드 스테이크 챌린지에서 ‘세계 최고의 스테이크’로 선정된 소고기는 ‘아일랜드산 목초 사육’이었다. 당시 아일랜드는 총 304개의 메달 중 68개를 획득했다. 국가별 종합 성과에서도 가장 우수한 성적이다. 월드 스테이크 챌린지는 60명 이상의 국제 전문가들이 스테이크의 원육과 조리 후 품질을 평가한다. 당시 심사위원단은 아일랜드산 스테이크에 대해 “안심의 부드러움과 립아이의 풍미를 동시에 갖췄다”며 “식감과 풍미에서 뛰어난 균형을 이룬다”고 호평했다. 아일랜드 식품안전청(FSAI)의 마크 지그 보드비아 소고기 부문 매니저는 “이번 수상으로 아일랜드산 소고기 품질을 다시 한번 인정받았다”며 목초 사육 기반의 ‘자연 친화적’ 생산과 ‘오리진 그린(Origin Green)’ 시스템을 강조했다. 이 두 가지는 아일랜드 소고기의 품질과 지속가능성을 말하는 핵심 가치다. 아일랜드 식품안전청에 따르면 아일랜드는 사계절 내내 목초가 자랄 수 있는 온화한 해양성 기