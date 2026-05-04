울릉의 봄 미식 산책…한식진흥원의 쿠킹클래스

[리얼푸드=육성연 기자] 한식진흥원과 국제슬로푸드한국협회가 한식 만들기 체험 클래스를 마쳤다고 4일 전했다.

지난 4월 30일 서울 종로구 한식문화공간 이음에서는 ‘울릉의 봄 미식 산책’을 주제로 울릉의 식재료를 활용한 행사가 진행됐다.

참가자들은 울릉 지역의 제철 식재료인 칡소와 황소, 두메부추와 일반 부추, 고로쇠 된장과 일반 된장을 비교‧시음하는 테이스팅 체험을 가졌다. 이어 두메부추즙을 입힌 칡소 육전과 섬말나리·산초장아찌, 고로쇠 된장을 활용한 엉겅퀴 두부선의 조리 시연을 보고, 직접 요리했다.

국제슬로푸드한국협회와 한식진흥원은 이번 프로그램을 시작으로 절기에 맞춘 체험 클래스를 올해 두 차례 추가 운영할 예정이다.

이규민 한식진흥원 이사장은 “이번 프로그램은 울릉의 식재료와 같이 지역 고유의 식재료를 재조명하는 계기가 되었다”며, “앞으로도 전통 식문화의 계승과 한식 확산을 위해 다양한 체험형 프로그램을 확대하겠다”고 밝혔다.

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