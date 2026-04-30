한우자조금, 독창적 부위명에 숨겨진 유래 소개

[리얼푸드=육성연 기자] 한우자조금관리위원회가 한우 부위의 명칭에 담긴 배경을 조명했다.
30일 한우자조금에 따르면 서양이 조리 용도에 따라 소고기를 구분하는 반면, 한국은 근육의 결과 조직감, 지방 분포까지 세밀하게 고려해 부위를 나눈다. 우리말 사전에 등재된 소고기 부위 명칭은 100가지가 넘는다.
부위의 이름에도 저마다의 의미가 담겨있다. ‘차돌박이’는 하얀 차돌이 박힌 듯한 모양에서 유래했다. ‘보섭살’은 쟁기 끝에 끼워 땅을 일구는 ‘보습’과 닮은 형태에서 붙여졌다.
이외에도 제비가 날개를 펼친 듯한 형태에서 유래한 ‘제비추리’, 손목 토시를 닮은 ‘토시살’, 근육의 결이 꽃잎처럼 아름답게 퍼져 눈에 아롱거린다고 하여 이름 붙여진 ‘아롱사태’ 등이 있다.
한국의 소고기 발골 문화는 세계적으로도 독보적인 수준을 자랑한다. 문화인류학자 마거릿 미드는 한국인이 소를 100개 이상의 부위로 나누어 소비한다는 점에 주목하며 그 정교함에 놀라움을 표했다.
부위별 특성에 맞춘 조리법도 발달했다. 지방이 적고 결이 뚜렷한 우둔살이나 꾸리살은 육회로 즐긴다.
노고은 한국외식관광진흥원장은 “한우의 독창적인 이름들은 부위별로 가진 고유한 맛과 식감을 즐길 수 있도록 도와준다”며 “다양한 부위가 선사하는 다채로운 한우의 맛을 직접 경험하길 바란다”고 전했다.
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April 29. 2026
일본 주류 시장이 축소되는 가운데, MZ세대를 중심으로 기능성 논알코올, 절제 음주 중심의 ‘스마도리 문화’가 뜨고 있다고 코트라(KOTRA) 가 전했다. 스마도리는 ‘스마트한 드링킹(Smart Drinking)’의 일본식 약어다. 개인의 음주 선택권을 존중하여, 술을 마시는 사람과 못 마시는 사람 모두가 함께 어울리는 문화다. 일본의 ANN 뉴스에 따르면, 일본의 주류 대기업 산토리는 더 프리미엄 몰츠 등의 맥주 생품을 업그레이드하는 반면, 제3의 맥주 주력 제품이었던 킨무기의 맥아비율을 높여 맥주 카테고리로 편입시킬 방침이다. 기린도 제3의 맥주인 혼기린을 올해 중으로 맥주 카테고리로 전환한다. 논알코올 주류도 주목받고 있다. 술에 취한 상태보다 맑은 정신을 선호하는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 문화가 확산해서다. 일본의 주류 대기업 산토리가 2025년 8월 발표한 ‘산토리 논알코올 음료 레포트 2025’에 따르면, 2025년 일본의 논알코올음료 시장의 예상 규모