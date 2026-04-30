돌아온 수박 시즌…빽다방, 100% 국내산 ‘우리수박주스’

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피 전문 브랜드 빽다방이 여름 시즌 메뉴 ‘우리수박주스’를 출시했다고 30일 밝혔다.

‘우리수박주스’는 100% 국내산 수박을 사용했다. 지난 2016년 첫 출시 이후 매년 여름 시즌 메뉴로 선보이고 있는 품목이다. 작년까지 4년 연속으로 한 해에만 100만 잔 이상 판매했다.

빽다방은 올해도 함안, 의령, 음성을 비롯해 고창, 봉화, 양구 등 국내 6개 주요 산지에서 생산한 수박을 수급한다. 오는 8월까지 전국 빽다방 및 빽다방 빵연구소에서 만나볼 수 있다.

빽다방 관계자는 “우리수박주스는 국내 산지 농가에서 수급한 100% 국내산 수박으로 만들어 수박 본연의 맛을 살렸다”며, “앞으로도 품질 좋은 국내산 과일 음료를 제공하겠다”고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com