“평일 2만원”…아워홈, 뷔페 ‘테이크’ 선봬

종로 영풍빌딩 내달 1일 오픈 130여개 메뉴·스타 셰프 협업

아워홈은 새로운 뷔페 브랜드 ‘테이크(TAKE)’를 선보이며 외식사업 확장에 나선다고 30일 밝혔다.

테이크 1호점은 5월 1일 서울 종로구 영풍빌딩 지하 2층에 문을 연다. 세계 각국의 대표 메뉴를 중심으로 130여 가지 메뉴를 제공한다. 가격은 성인 기준 평일 점심 2만3900원·저녁 2만9900원, 주말· 공휴일 3만2900원으로 책정했다.

아워홈은 음식 유형별로 코너를 나누는 일반 뷔페와 달리 나라별 미식 경험에 초점을 맞춰 ‘국가별 테마 스테이션’을 조성했다. 지역적 특색과 트렌드를 반영한 신규 메뉴도 선보일 계획이다. 바베큐 특화 코너인 ‘테이크 그릴’에서는 식재료를 꼬치에 꽂아 천천히 돌리며 굽는 로티세리 방식을 도입했다.

유명 외식 브랜드나 인기 캐릭터와 협업한 ‘팝업테이블’도 운영한다. 8월까지 이어지는 첫 협업 브랜드는 삼양식품의 ‘불닭’이다. 이밖에 스타 셰프 협업과 아워홈 편스토랑 간편식을 접목한 ‘밋 더 셀럽’, 노포 브랜드 등 ‘모두의 식탁’을 제공한다.

아워홈 관계자는 “테이크를 시작으로 외식업을 비롯한 B2C 사업 확장에 속도를 낼 계획”이라며 “차별화된 미식 경험과 높은 품질로 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다. 정대한 기자

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