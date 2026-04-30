이번엔 ‘냉장유통’ …매일유업, 허쉬초콜릿드링크 2종

[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업이 냉장 초콜릿 음료 ‘허쉬초콜릿드링크 밀크’와 ‘허쉬초콜릿드링크 너티’ 2종을 출시했다고 30일 밝혔다.

신제품은 국산 우유에 허쉬(HERSHEY‘S) 특유의 초콜릿 풍미를 구현한 것이 특징이다. 기존 간편한 멸균팩 5종 라인업에 이어, 냉장 유통 제품을 새롭게 선보였다. 이번 냉장 신제품 2종으로 매일유업의 허쉬초콜릿드링크 품목은 총 7종이다.

‘허쉬초콜릿드링크 밀크’는 우유와 허쉬의 진한 맛을 느낄 수 있는 제품이다. ‘허쉬초콜릿드링크 너티’는 우유에 헤이즐넛 페이스트를 더했다. 모두 300㎖용량이다.

매일유업 허쉬초콜릿드링크 관계자는 “이번 신규 초콜릿드링크 냉장 라인업은 130년 전통 허쉬 초콜릿의 깊은 풍미를 국산 우유의 신선함과 즐길 수 있도록 기획했다”고 소개했다.

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