두 달마다 신상품 하나씩…CU, 연세우유 크림빵 1억개 돌파

[리얼푸드=박연수 기자] 편의점 CU는 ‘연세우유 크림빵’이 출시 4년 3개월 만에 누적 판매량 1억개를 돌파했다고 30일 밝혔다.
제품은 지난 2022년 1월 출시됐다. 첫 달 50만개가 팔렸다. 1년 만에 1900만개, 출시 2년차인 2024년 1월에는 5000만개를 넘어섰다. 국민 1인당 약 2개씩 소비한 수준이다. 지난 4년여간 하루 평균 약 6만4500개, 분당 약 45개꼴로 팔렸다.
연세유업과 협업해 신선도를 높이고, 새로운 맛과 콘셉트로 다변화한 전략이 스테디셀러의 배경이 됐다. 실제 종류는 총 39종으로 두 달마다 신상품이 하나씩 나왔다. 올 초에는 최연소 제과제빵 명장 이석원 씨와 메론 크림빵을 선보였다.
CU의 디저트 매출도 성장세다. 최근 3개년간 디저트 부문의 전년 대비 매출 신장률은 2024년 25.1%, 2025년 62.3%, 2026년 1분기(1~3월) 62.5%를 기록했다.
조준형 BGF리테일 스낵식품팀장은 “앞으로도 최신 트렌드를 반영한 차별화된 상품 기획과 품질 혁신을 통해 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
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April 29. 2026
일본 주류 시장이 축소되는 가운데, MZ세대를 중심으로 기능성 논알코올, 절제 음주 중심의 ‘스마도리 문화’가 뜨고 있다고 코트라(KOTRA) 가 전했다. 스마도리는 ‘스마트한 드링킹(Smart Drinking)’의 일본식 약어다. 개인의 음주 선택권을 존중하여, 술을 마시는 사람과 못 마시는 사람 모두가 함께 어울리는 문화다. 일본의 ANN 뉴스에 따르면, 일본의 주류 대기업 산토리는 더 프리미엄 몰츠 등의 맥주 생품을 업그레이드하는 반면, 제3의 맥주 주력 제품이었던 킨무기의 맥아비율을 높여 맥주 카테고리로 편입시킬 방침이다. 기린도 제3의 맥주인 혼기린을 올해 중으로 맥주 카테고리로 전환한다. 논알코올 주류도 주목받고 있다. 술에 취한 상태보다 맑은 정신을 선호하는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 문화가 확산해서다. 일본의 주류 대기업 산토리가 2025년 8월 발표한 ‘산토리 논알코올 음료 레포트 2025’에 따르면, 2025년 일본의 논알코올음료 시장의 예상 규모