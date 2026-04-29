“어린이날 특선 메뉴 맛보세요”…소피텔 앰배서더 서울 5월 행사

[리얼푸드=육성연 기자] 소피텔 앰배서더 서울이 한불 수교 140주년을 기념해 5월 프로모션을 선보인다고 29일 알렸다.

호텔은 다양한 라인프렌즈 F&B 메뉴를 선보인다. 고메 카페 ‘쟈뎅 디베르(Jardin d’Hiver)’와 파리지앵 라운지 ‘레스파스(L‘Espace)’에서는 6가지 맛의 아이스크림에 브라운 쿠키를 올린 ‘스쿱 브라운(Scoop BROWN)’, 복숭아 요거트 케이크 ‘블루밍 브라운(Blooming BROWN)’, 애프터눈 티 세트 ‘레이지 브라운 르 구떼(Lazy BROWN Le Goûter)’ 등을 제공한다.

비스트로 ‘페메종(Fait Maison)’은 가정의 달 특별 메뉴를 선보인다. 프렌치 주말 뷔페 ‘르 봉 마르셰(Le Bon Marché)’는 미니 한우 비프 슬라이더, 크로크 무슈, 파르망티에와 초코 퐁듀 등 어린이날 특선 메뉴를 준비했다. 5월 2일과 3일(런치·디너), 그리고 5월 5일(런치 한정)에 이용할 수 있다. 가격은 성인 16만5000원, 어린이는 8만2500원이다.

내달 7일부터 28일까지 호텔 6층 야외 가든에서는 ‘프렌치 무비 나잇(French Movie Night)’을 연다. 상영작은 미셸 공드리 감독의 ‘공드리의 솔루션북’, 미식 영화 ‘프렌치 수프’, ‘마담 프루스트의 비밀정원’이다. 특히 프렌치 로제 와인 브랜드 ‘위스퍼링 엔젤(Whispering Angel)’과의 협업을 통해, 핑크빛 로제 와인을 즐기며 저녁을 즐길 수 있다. ‘ALL 우리카드 Infinite’ 소지 시 ALL 우리카드 DAY, 프렌치 무비 나잇에서 이용할 수 있는 식음료 할인 등 독점 혜택을 제공한다. 프렌치 무비 나잇은 별도의 관람료 없이 30일 오후 2시부터 호텔 공식 홈페이지에서 선착순 사전 예약제로 진행한다.

호텔 6층 야외 가든과 테라스는 IPX의 글로벌 인기 IP ‘라인프렌즈(LINE FRIENDS)’와의 협업을 통해 봄의 정원으로 변신했다. 어린이 동반 가족 고객을 위한 객실 패키지 ‘비 마이 리틀 브라운(Be My Little BROWN)’도 운영한다. 예약은 5월 28일까지, 투숙은 5월 31일까지다.

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