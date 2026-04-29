지도표 성경김, 어린이 전용 라인 ‘어흥이와 꿈친구들’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 성경식품의 지도표 성경김이 5월을 맞아 ‘어흥이와 꿈친구들 어린이김’을 출시했다고 29일 전했다.
‘어흥이와 꿈친구들 어린이김’은 아이의 성장 단계와 식습관을 고려한 어린이김 라인이다. 아이의 첫 김부터 순한 조미김까지 2단계(Step)로 구성했다.
‘무조미김’은 아이가 김을 처음 접하는 시점을 고려한 제품이다. 유기 인증을 받은 원초 100%를 사용했다. 소금과 기름을 더하지 않은 무첨가다.
‘순한김’은 무조미김 다음 단계로 선택할 수 있는 어린이 맞춤 조미김이다. 100% 국내산 참기름과 히말라야 핑크솔트를 사용했다.
성경식품은 대전 마스코트인 꿈돌이와 꿈씨패밀리 캐릭터를 패키지에 적용했다. 박스 뒷면에는 미로찾기 놀이판을 삽입했다. 다 먹은 박스를 놀이 도구로 재활용할 수 있다.
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April 29. 2026
일본 주류 시장이 축소되는 가운데, MZ세대를 중심으로 기능성 논알코올, 절제 음주 중심의 ‘스마도리 문화’가 뜨고 있다고 코트라(KOTRA) 가 전했다. 스마도리는 ‘스마트한 드링킹(Smart Drinking)’의 일본식 약어다. 개인의 음주 선택권을 존중하여, 술을 마시는 사람과 못 마시는 사람 모두가 함께 어울리는 문화다. 일본의 ANN 뉴스에 따르면, 일본의 주류 대기업 산토리는 더 프리미엄 몰츠 등의 맥주 생품을 업그레이드하는 반면, 제3의 맥주 주력 제품이었던 킨무기의 맥아비율을 높여 맥주 카테고리로 편입시킬 방침이다. 기린도 제3의 맥주인 혼기린을 올해 중으로 맥주 카테고리로 전환한다. 논알코올 주류도 주목받고 있다. 술에 취한 상태보다 맑은 정신을 선호하는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 문화가 확산해서다. 일본의 주류 대기업 산토리가 2025년 8월 발표한 ‘산토리 논알코올 음료 레포트 2025’에 따르면, 2025년 일본의 논알코올음료 시장의 예상 규모