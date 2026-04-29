지도표 성경김, 어린이 전용 라인 ‘어흥이와 꿈친구들’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 성경식품의 지도표 성경김이 5월을 맞아 ‘어흥이와 꿈친구들 어린이김’을 출시했다고 29일 전했다.

‘어흥이와 꿈친구들 어린이김’은 아이의 성장 단계와 식습관을 고려한 어린이김 라인이다. 아이의 첫 김부터 순한 조미김까지 2단계(Step)로 구성했다.

‘무조미김’은 아이가 김을 처음 접하는 시점을 고려한 제품이다. 유기 인증을 받은 원초 100%를 사용했다. 소금과 기름을 더하지 않은 무첨가다.

‘순한김’은 무조미김 다음 단계로 선택할 수 있는 어린이 맞춤 조미김이다. 100% 국내산 참기름과 히말라야 핑크솔트를 사용했다.

성경식품은 대전 마스코트인 꿈돌이와 꿈씨패밀리 캐릭터를 패키지에 적용했다. 박스 뒷면에는 미로찾기 놀이판을 삽입했다. 다 먹은 박스를 놀이 도구로 재활용할 수 있다.

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