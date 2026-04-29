새책 3000여권 기증…동서식품, 광주봉주초에 노후 서가 교체

새책 3000여권 기증…노후 서가 교체

[리얼푸드=박연수 기자] 동서식품이 29일 광주봉주초등학교에서 ‘제10회 동서식품 꿈의 도서관’ 도서기증식을 진행했다고 밝혔다.

동서식품은 이번 행사에서 신규 도서 3000여권을 기증하고, 노후 서가를 교체해 독서 공간을 새롭게 꾸몄다. 광주봉주초등학교는 광주광역시교육청의 추천을 받아 선정됐다.

지난 2017년 시작된 꿈의 도서관 사업은 매년 전국 초등학교 한 곳을 선정해 도서 기증과 독서 환경 개선을 지원하는 사회공헌 프로그램이다.

동서식품은 “앞으로도 미래 꿈나무를 위한 지원을 비롯해 다양한 분야의 사회공헌 활동을 펼칠 계획”이라고 말했다.

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