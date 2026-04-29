아이긴 도쿄·오사카 팝업, 현지인 1만명 넘게 몰려

[리얼푸드=육성연 기자] 스피릿 브랜드 ‘아이긴(IGIN)’이 일본에서 관심을 끌고 있다.
29일 지니스램프에 따르면 이달 진행된 도쿄와 오사카 아이긴 팝업스토어 누적 방문객은 1만 8000여명을 기록했다. 지난 20일부터 26일까지 7일간 일본 오사카의 랜드마크 ‘아베노 하루카스 300’ 전망대에서 열린 ‘아이긴 파크 인 오사카(IGIN PARK in OSAKA)’에는 1만 여명의 방문객이 찾았다. 이번 팝업은 지상 약 300m에서 하늘 위 핑크빛 공원을 연출했다.
앞서 11일부터 16일까지 도쿄 시부야 파르코 옥상에서 진행된 ‘아이긴 파크 인 도쿄’ 역시 6일간 8000 여명이 방문했다.
지니스램프 관계자는 “아이긴은 글로벌 앰버서더(홍보대사)인 방탄소년단(BTS) 진과 함께 즐거운 시간의 의미를 전하는 브랜드로 거듭날 것”이라고 말했다.
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April 29. 2026
일본 주류 시장이 축소되는 가운데, MZ세대를 중심으로 기능성 논알코올, 절제 음주 중심의 ‘스마도리 문화’가 뜨고 있다고 코트라(KOTRA) 가 전했다. 스마도리는 ‘스마트한 드링킹(Smart Drinking)’의 일본식 약어다. 개인의 음주 선택권을 존중하여, 술을 마시는 사람과 못 마시는 사람 모두가 함께 어울리는 문화다. 일본의 ANN 뉴스에 따르면, 일본의 주류 대기업 산토리는 더 프리미엄 몰츠 등의 맥주 생품을 업그레이드하는 반면, 제3의 맥주 주력 제품이었던 킨무기의 맥아비율을 높여 맥주 카테고리로 편입시킬 방침이다. 기린도 제3의 맥주인 혼기린을 올해 중으로 맥주 카테고리로 전환한다. 논알코올 주류도 주목받고 있다. 술에 취한 상태보다 맑은 정신을 선호하는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 문화가 확산해서다. 일본의 주류 대기업 산토리가 2025년 8월 발표한 ‘산토리 논알코올 음료 레포트 2025’에 따르면, 2025년 일본의 논알코올음료 시장의 예상 규모