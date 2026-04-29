아이긴 도쿄·오사카 팝업, 현지인 1만명 넘게 몰려

[리얼푸드=육성연 기자] 스피릿 브랜드 ‘아이긴(IGIN)’이 일본에서 관심을 끌고 있다.

29일 지니스램프에 따르면 이달 진행된 도쿄와 오사카 아이긴 팝업스토어 누적 방문객은 1만 8000여명을 기록했다. 지난 20일부터 26일까지 7일간 일본 오사카의 랜드마크 ‘아베노 하루카스 300’ 전망대에서 열린 ‘아이긴 파크 인 오사카(IGIN PARK in OSAKA)’에는 1만 여명의 방문객이 찾았다. 이번 팝업은 지상 약 300m에서 하늘 위 핑크빛 공원을 연출했다.

앞서 11일부터 16일까지 도쿄 시부야 파르코 옥상에서 진행된 ‘아이긴 파크 인 도쿄’ 역시 6일간 8000 여명이 방문했다.

지니스램프 관계자는 “아이긴은 글로벌 앰버서더(홍보대사)인 방탄소년단(BTS) 진과 함께 즐거운 시간의 의미를 전하는 브랜드로 거듭날 것”이라고 말했다.

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