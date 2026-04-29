“5월 축제장에서 한우 맛보세요”…지역 행사장서 한우 행사 열려

[리얼푸드=육성연 기자] 한우자조금관리위원회는 내달 전국 축제장에서 ‘한우 먹거리 축제’를 선보인다고 29일 밝혔다.

부산에서는 오는 30일부터 5월 5일까지 롯데몰 메종동부산점 리빙전문관 주차장에서 한우 할인 행사가 열린다. 한우 불고기 시식 행사를 비롯해 돌림판 이벤트, 사은품 증정 등 참여형 프로그램이 진행된다.

제주도에서도 30일부터 5월 2일까지 제주시민복지타운 광장에서 한우 할인 행사를 연다. ‘구이존’을 통해 고품질 한우를 현장에서 직접 구워 맛볼 수 있다. 경품 이벤트 등 다양한 프로그램도 마련했다.

5월 2일부터 3일까지 강원 양구군 ‘청춘양구 곰취축제’에서는 곰취와 어우러지는 한우 불고기 시식 행사가 펼쳐진다. 전북 부안군 ‘부안마실축제(5.2~5일)‘와 ‘함평 나비대축제(5.1~5.2)’, ‘담양대나무축제(5.1~5.5)’ 현장에서도 한우 등심 시식과 할인 판매가 진행된다.

전국 단위 할인 행사인 ‘2026 소프라이즈 대한민국 한우 세일’도 함께 진행된다. 5월 10일까지 농축협 하나로마트를 비롯한 주요 대형마트와 한우영농조합법인 등 온·오프라인 매장이 참여한다.

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