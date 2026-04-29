“키위 먹고 여행 상품권 받자”…제스프리, ‘하루 1알 키위 챌린지’

[리얼푸드=육성연 기자] 키위 브랜드 제스프리(Zespri)가 ‘전 국민 키위 1알 챌린지’ 이벤트를 실시한다고 29일 전했다. 29일부터 내달 12일까지다.

프로모션은 하루에 키위 1알을 섭취하면서 건강한 식습관을 실천할 수 있도록 기획됐다. 제스프리 키위를 구매한 후, 제품 패키지나 매장 내 판촉물의 QR 코드를 통해 이벤트 전용 웹사이트에서 ‘응모하기’ 버튼을 누르면 된다.

참가자 중 추첨을 통해 경품을 제공한다. 1등(2명)은 1000만원 상당의 여행 상품권, 2등(10명)은 100만원 상당의 가전 상품권, 3등(1000명)은 제스프리 썬골드키위 선물 세트를 받을 수 있다.

제스프리 인터내셔널 코리아 관계자는 “제스프리 키위는 비타민C, 엽산, 식이섬유 등 현대인들이 놓치기 쉬운 20가지 비타민과 미네랄을 다양하게 포함한 대표적인 영양소 밀도 높은 과일”이라고 말했다.

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