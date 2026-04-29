“키위 먹고 여행 상품권 받자”…제스프리, ‘하루 1알 키위 챌린지’

[리얼푸드=육성연 기자] 키위 브랜드 제스프리(Zespri)가 ‘전 국민 키위 1알 챌린지’ 이벤트를 실시한다고 29일 전했다. 29일부터 내달 12일까지다.
프로모션은 하루에 키위 1알을 섭취하면서 건강한 식습관을 실천할 수 있도록 기획됐다. 제스프리 키위를 구매한 후, 제품 패키지나 매장 내 판촉물의 QR 코드를 통해 이벤트 전용 웹사이트에서 ‘응모하기’ 버튼을 누르면 된다.
참가자 중 추첨을 통해 경품을 제공한다. 1등(2명)은 1000만원 상당의 여행 상품권, 2등(10명)은 100만원 상당의 가전 상품권, 3등(1000명)은 제스프리 썬골드키위 선물 세트를 받을 수 있다.
제스프리 인터내셔널 코리아 관계자는 “제스프리 키위는 비타민C, 엽산, 식이섬유 등 현대인들이 놓치기 쉬운 20가지 비타민과 미네랄을 다양하게 포함한 대표적인 영양소 밀도 높은 과일”이라고 말했다.
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April 29. 2026
일본 주류 시장이 축소되는 가운데, MZ세대를 중심으로 기능성 논알코올, 절제 음주 중심의 ‘스마도리 문화’가 뜨고 있다고 코트라(KOTRA) 가 전했다. 스마도리는 ‘스마트한 드링킹(Smart Drinking)’의 일본식 약어다. 개인의 음주 선택권을 존중하여, 술을 마시는 사람과 못 마시는 사람 모두가 함께 어울리는 문화다. 일본의 ANN 뉴스에 따르면, 일본의 주류 대기업 산토리는 더 프리미엄 몰츠 등의 맥주 생품을 업그레이드하는 반면, 제3의 맥주 주력 제품이었던 킨무기의 맥아비율을 높여 맥주 카테고리로 편입시킬 방침이다. 기린도 제3의 맥주인 혼기린을 올해 중으로 맥주 카테고리로 전환한다. 논알코올 주류도 주목받고 있다. 술에 취한 상태보다 맑은 정신을 선호하는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 문화가 확산해서다. 일본의 주류 대기업 산토리가 2025년 8월 발표한 ‘산토리 논알코올 음료 레포트 2025’에 따르면, 2025년 일본의 논알코올음료 시장의 예상 규모