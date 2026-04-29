점주가 직접 고객 데이터 관리…한촌설렁탕, 자체 CRM 개발

[리얼푸드=육성연 기자] 한촌설렁탕이 외부 솔루션 없이 포스(POS)와 직접 연동한 자체 고객관리(CRM) 프로그램을 개발했다고 29일 알렸다.
CRM은 점주 전용 AI 비서 앱 ‘한큐(Han-Q)’에 연동된다. 고객 분류부터 쿠폰 발행, 사용 반응 확인까지 하나의 흐름으로 관리할 수 있다. 결제 이력과 방문 빈도를 기반으로 고객을 신규·재방문·일반·단골·VIP 5단계로 구분한다.
점주는 신규 고객이 얼마나 가입했는지, 최근 단골이 얼마나 방문했는지, 발행된 쿠폰이 실제 얼마만큼 사용됐는지를 한 번에 볼 수 있다.
테스트 기간 누적 가입자 수는 3200명을 기록했다. 가입 쿠폰 사용률은 12%로 나타났다. 한촌설렁탕은 현재 테스트 과정에서 확인된 일부 보완 사항을 반영해 5월 초 가맹점 적용을 검토 중이다.
한촌설렁탕 관계자는 “고객 데이터가 점주 손에 있어야 단골 관리, 재방문 관리 등 실질적인 고객관리가 가능하다”며 “앞으로도 점주가 매장 운영에서 직접 활용할 수 있는 기능을 강화할 계획”이라고 말했다.
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April 29. 2026
일본 주류 시장이 축소되는 가운데, MZ세대를 중심으로 기능성 논알코올, 절제 음주 중심의 ‘스마도리 문화’가 뜨고 있다고 코트라(KOTRA) 가 전했다. 스마도리는 ‘스마트한 드링킹(Smart Drinking)’의 일본식 약어다. 개인의 음주 선택권을 존중하여, 술을 마시는 사람과 못 마시는 사람 모두가 함께 어울리는 문화다. 일본의 ANN 뉴스에 따르면, 일본의 주류 대기업 산토리는 더 프리미엄 몰츠 등의 맥주 생품을 업그레이드하는 반면, 제3의 맥주 주력 제품이었던 킨무기의 맥아비율을 높여 맥주 카테고리로 편입시킬 방침이다. 기린도 제3의 맥주인 혼기린을 올해 중으로 맥주 카테고리로 전환한다. 논알코올 주류도 주목받고 있다. 술에 취한 상태보다 맑은 정신을 선호하는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 문화가 확산해서다. 일본의 주류 대기업 산토리가 2025년 8월 발표한 ‘산토리 논알코올 음료 레포트 2025’에 따르면, 2025년 일본의 논알코올음료 시장의 예상 규모