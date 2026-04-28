“‘피기 뱅크’세트도 있어요”…스타벅스, 5월 기프트 상품

28일부터 매장·온라인 스토어서…‘피기 뱅크’ 세트도
[리얼푸드=정대한 기자] 스타벅스 코리아가 5월 감사의 달을 맞아 28일부터 쿠키·굿즈·커피 선물 세트 등 기프트 상품을 선보인다고 밝혔다.
디저트 라인으로는 말차·초코·치즈 3가지 맛의 ‘스타벅스 쿠키 셀렉션’과 ‘쿠키 바스켓 2종’, 돌체 핑거 초콜릿을 투명 보틀에 담은 한정 세트를 출시한다. 굿즈는 휴대가 간편한 ‘SS 시그니처 포포 텀블러 296㎖’와 ‘디어유 그라데이션 글라스 세트 384㎖(2P)’ 등을 선보인다. 커피 기프트로는 ‘블랙 사이렌 글라스&비아 아이스 세트’, ‘비아 커피&쿠키 세트’ 등을 매장과 온라인 스토어에서 판매한다.
5월 1일부터는 토이 스토리 캐릭터 ‘햄’에서 영감을 받은 피기 뱅크(저금통)를 이벤트 음료와 세트 구성으로 1만8900원에 출시한다. 또 매장에서는 28일부터 5월 27일까지 ‘버즈 케이크’와 ‘말차둥둥베어리’를 할인 가격에 선보인다.
스타벅스 앱 온라인 스토어에서는 5월 17일까지 10만원 이상 구매 시 2만원 할인 쿠폰을 증정한다. 감사의 달 기프트 전용 다회용 백, 홀케이크 구매 시 하트 플레이트 등 혜택도 제공한다. 5월 15일부터 26일까지는 대용량 텀블러 등 여름 상품을 선보이는 ‘서머 버디 위크’를 진행한다.
스타벅스 관계자는 “앞으로도 고객의 일상에 스타벅스가 함께할 수 있도록 라이프스타일을 고려한 다양한 상품을 선보일 것”이라고 말했다.
korean@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐