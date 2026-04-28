“‘피기 뱅크’세트도 있어요”…스타벅스, 5월 기프트 상품

28일부터 매장·온라인 스토어서…‘피기 뱅크’ 세트도

[리얼푸드=정대한 기자] 스타벅스 코리아가 5월 감사의 달을 맞아 28일부터 쿠키·굿즈·커피 선물 세트 등 기프트 상품을 선보인다고 밝혔다.

디저트 라인으로는 말차·초코·치즈 3가지 맛의 ‘스타벅스 쿠키 셀렉션’과 ‘쿠키 바스켓 2종’, 돌체 핑거 초콜릿을 투명 보틀에 담은 한정 세트를 출시한다. 굿즈는 휴대가 간편한 ‘SS 시그니처 포포 텀블러 296㎖’와 ‘디어유 그라데이션 글라스 세트 384㎖(2P)’ 등을 선보인다. 커피 기프트로는 ‘블랙 사이렌 글라스&비아 아이스 세트’, ‘비아 커피&쿠키 세트’ 등을 매장과 온라인 스토어에서 판매한다.

5월 1일부터는 토이 스토리 캐릭터 ‘햄’에서 영감을 받은 피기 뱅크(저금통)를 이벤트 음료와 세트 구성으로 1만8900원에 출시한다. 또 매장에서는 28일부터 5월 27일까지 ‘버즈 케이크’와 ‘말차둥둥베어리’를 할인 가격에 선보인다.

스타벅스 앱 온라인 스토어에서는 5월 17일까지 10만원 이상 구매 시 2만원 할인 쿠폰을 증정한다. 감사의 달 기프트 전용 다회용 백, 홀케이크 구매 시 하트 플레이트 등 혜택도 제공한다. 5월 15일부터 26일까지는 대용량 텀블러 등 여름 상품을 선보이는 ‘서머 버디 위크’를 진행한다.

스타벅스 관계자는 “앞으로도 고객의 일상에 스타벅스가 함께할 수 있도록 라이프스타일을 고려한 다양한 상품을 선보일 것”이라고 말했다.

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