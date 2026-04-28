프레이저 플레이스 센트럴, 개관 20주년 디너 뷔페 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 프레이저 플레이스 센트럴이 개관 20주년을 맞아 디너 뷔페 프로모션을 선보인다고 28일 전했다.
호텔 1층 레스토랑 퍼스트 플루어에서는 리뉴얼된 메뉴와 ‘어반 나이트 디너 뷔페(URBAN NIGHT)’를 운영한다. 저온 조리한 비프 스테이크 또는 크리스피 허브 포르게타를 제공한다.
생연어 사시미, 제철 도다리와 봄숭어 사시미 등 제철 사시미 3종을 비롯해 스시 셀렉션도 마련했다. 수석 셰프 특선 LA갈비도 선보인다.
프로모션 기간 주중 디너를 이용하면 5월 말까지 6만원대 혜택을 제공한다. 생일이나 기념일 방문하면 스파클링 와인 1병도 받을 수 있다. 6인 이상 20인 이하 소모임 시에는 맥주 무제한 서비스가 제공된다. 또오는 5월 5일에는 초등학생 이하 어린이 1인 무료 식사 혜택도 있다.
김나리 프레이저 플레이스 실장은 “개관 20주년을 맞아 메뉴와 혜택을 강화한 디너 뷔페를 준비했다”고 전했다.
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April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐