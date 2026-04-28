교촌치킨 ‘아동건강 지원사업’…2억3000만원 규모

1만7000명 지역아동센터 대상
치킨 파티·체험 프로그램 지원
[리얼푸드=박연수 기자] 교촌에프앤비가 지난 24일 한국지역아동센터연합회와 후원금 전달식을 진행하고, ‘제5회 아동건강 지원사업’을 시작했다고 밝혔다.
올해는 부산·인천·대전·세종·충북·충남 등 6개 지역으로 대상을 넓혔다. 총 2억3000만원 규모로 진행된다. 600여개 지역아동센터 소속 약 1만7000명 아동이 대상이다. 새학기·어린이날 맞이 교촌치킨 파티를 지원하는 ‘맛있는 푸드’ 프로그램을 비롯해 치킨 소스 바르기·장애 인식 개선 교육 등 체험 프로그램을 운영한다.
교촌은 2022년 경기도 결식우려 아동 지원으로 사업을 시작한 이후 5개년 지원 목표를 수립하고, 지난 4년간 누적 8만6000여명의 아동을 지원했다. 한국지역아동센터연합회를 통해 전달된 누적 후원금은 약 6억7000만원에 달한다.
교촌에프앤비 관계자는 “지역아동센터와 함께 쌓은 경험을 바탕으로 올해도 아이들에게 맛있는 음식과 즐거운 체험을 제공하겠다”고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
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April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐