교촌치킨 ‘아동건강 지원사업’…2억3000만원 규모

1만7000명 지역아동센터 대상 치킨 파티·체험 프로그램 지원

[리얼푸드=박연수 기자] 교촌에프앤비가 지난 24일 한국지역아동센터연합회와 후원금 전달식을 진행하고, ‘제5회 아동건강 지원사업’을 시작했다고 밝혔다.

올해는 부산·인천·대전·세종·충북·충남 등 6개 지역으로 대상을 넓혔다. 총 2억3000만원 규모로 진행된다. 600여개 지역아동센터 소속 약 1만7000명 아동이 대상이다. 새학기·어린이날 맞이 교촌치킨 파티를 지원하는 ‘맛있는 푸드’ 프로그램을 비롯해 치킨 소스 바르기·장애 인식 개선 교육 등 체험 프로그램을 운영한다.

교촌은 2022년 경기도 결식우려 아동 지원으로 사업을 시작한 이후 5개년 지원 목표를 수립하고, 지난 4년간 누적 8만6000여명의 아동을 지원했다. 한국지역아동센터연합회를 통해 전달된 누적 후원금은 약 6억7000만원에 달한다.

교촌에프앤비 관계자는 “지역아동센터와 함께 쌓은 경험을 바탕으로 올해도 아이들에게 맛있는 음식과 즐거운 체험을 제공하겠다”고 말했다.

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