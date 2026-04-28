도미노피자, ‘월드비전 세계시민학교’ 캠페인 후원

[리얼푸드=박연수 기자] 도미노피자는 ‘월드비전 세계시민학교’ 캠페인을 후원한다고 28일 밝혔다.
도미노피자가 후원하는 ‘월드비전 세계시민학교 캠페인’은 학생들에게 함께 살아갈 미래 세대의 관점에서 공존과 협력의 가치를 일깨우는 참여형 교육 프로그램이다. 전국 초·중·고생 146만명이 참여한다.
도미노피자는 모바일 피자 상품권 600장을 후원한다. 캠페인 참여 학급 중 우수 학급을 대상으로 피자 제조 시설이 탑재된 파티카로 파티도 열 예정이다.
도미노피자 관계자는 “앞으로도 도미노피자는 학생들을 비롯한 다양한 분들에게 나눔의 가치를 전달하겠다”고 전했다.
siuu@heraldcorp.com
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April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐