도미노피자, ‘월드비전 세계시민학교’ 캠페인 후원

[리얼푸드=박연수 기자] 도미노피자는 ‘월드비전 세계시민학교’ 캠페인을 후원한다고 28일 밝혔다.

도미노피자가 후원하는 ‘월드비전 세계시민학교 캠페인’은 학생들에게 함께 살아갈 미래 세대의 관점에서 공존과 협력의 가치를 일깨우는 참여형 교육 프로그램이다. 전국 초·중·고생 146만명이 참여한다.

도미노피자는 모바일 피자 상품권 600장을 후원한다. 캠페인 참여 학급 중 우수 학급을 대상으로 피자 제조 시설이 탑재된 파티카로 파티도 열 예정이다.

도미노피자 관계자는 “앞으로도 도미노피자는 학생들을 비롯한 다양한 분들에게 나눔의 가치를 전달하겠다”고 전했다.

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