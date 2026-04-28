우베 먹으러 “밥 먹고 파바 고?”…파리바게뜨의 보랏빛 우베 간식

[리얼푸드=육성연 기자] 파리바게뜨가 ‘밥 먹고 파바 고?’ 캠페인의 신제품으로 ‘우베 생크림빵’과 ‘우베 라떼’를 선보인다고 28일 전했다.

오는 29일 출시되는 ‘우베 생크림빵’은 부드러운 빵 속에 보랏빛 우베 생크림과 커스터드 크림을 겹겹이 채웠다. 냉장 베이커리로 출시된다.

28일 직영에 먼저 출시되는 ‘우베 라떼’는 우베 특유의 담백한 풍미와 달콤한 향이 어우러진 음료다. 우베 라떼는 내달 취급 매장을 확대할 예정이다.

파리바게뜨 관계자는 “글로벌 식음료 트렌드로 떠오른 우베를 활용해 식후에 가볍게 즐길 수 있는 신제품”이라고 말했다.

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