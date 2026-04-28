우베 먹으러 “밥 먹고 파바 고?”…파리바게뜨의 보랏빛 우베 간식

[리얼푸드=육성연 기자] 파리바게뜨가 ‘밥 먹고 파바 고?’ 캠페인의 신제품으로 ‘우베 생크림빵’과 ‘우베 라떼’를 선보인다고 28일 전했다.
오는 29일 출시되는 ‘우베 생크림빵’은 부드러운 빵 속에 보랏빛 우베 생크림과 커스터드 크림을 겹겹이 채웠다. 냉장 베이커리로 출시된다.
28일 직영에 먼저 출시되는 ‘우베 라떼’는 우베 특유의 담백한 풍미와 달콤한 향이 어우러진 음료다. 우베 라떼는 내달 취급 매장을 확대할 예정이다.
파리바게뜨 관계자는 “글로벌 식음료 트렌드로 떠오른 우베를 활용해 식후에 가볍게 즐길 수 있는 신제품”이라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐