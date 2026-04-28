집에서 즐기는 치킨 안주…삼립 시티델리, ‘로스트 치킨’

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 델리 브랜드 ‘시티델리’가 냉장 안주 ‘로스트 치킨’ 2종을 출시한다고 28일 밝혔다.

신제품은 ‘로스트치킨 소금구이’와 ‘로스트치킨 불닭양념’ 2종이다. 튀기지 않고 오븐에 구워 기름기는 줄이고 담백한 맛을 살렸다.

‘로스트치킨 소금구이’는 닭고기에 천일염을 더해 라거 맥주나 화이트 와인과 잘 어울린다. ‘로스트치킨 불닭양념’은 오븐 치킨에 특제 불닭소스를 넣었다. 탄산음료나 에일 맥주와 함께 즐기기 좋다.

전자레인지에서는 약 2분 30초, 에어프라이어에서는 160도 예열 후 5분이면 완성된다. 신제품은 편의점에서 구매할 수 있다.

삼립 관계자는 “복잡한 조리 과정 없이 가정에서 즐길 수 있는 안주용 제품을 기획했다”며 “앞으로도 시티델리만의 차별화된 레시피를 바탕으로 간편식 카테고리를 확장할 계획”이라고 말했다.

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