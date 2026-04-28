집에서 즐기는 치킨 안주…삼립 시티델리, ‘로스트 치킨’

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 델리 브랜드 ‘시티델리’가 냉장 안주 ‘로스트 치킨’ 2종을 출시한다고 28일 밝혔다.
신제품은 ‘로스트치킨 소금구이’와 ‘로스트치킨 불닭양념’ 2종이다. 튀기지 않고 오븐에 구워 기름기는 줄이고 담백한 맛을 살렸다.
‘로스트치킨 소금구이’는 닭고기에 천일염을 더해 라거 맥주나 화이트 와인과 잘 어울린다. ‘로스트치킨 불닭양념’은 오븐 치킨에 특제 불닭소스를 넣었다. 탄산음료나 에일 맥주와 함께 즐기기 좋다.
전자레인지에서는 약 2분 30초, 에어프라이어에서는 160도 예열 후 5분이면 완성된다. 신제품은 편의점에서 구매할 수 있다.
삼립 관계자는 “복잡한 조리 과정 없이 가정에서 즐길 수 있는 안주용 제품을 기획했다”며 “앞으로도 시티델리만의 차별화된 레시피를 바탕으로 간편식 카테고리를 확장할 계획”이라고 말했다.
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April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐