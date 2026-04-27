박보검의 에너지 충전…KGC, ‘에브리타임’ 신규 광고 기념 할인

[리얼푸드=육성연 기자] KGC가 ‘에브리타임’ 신규 광고 캠페인을 공개한다고 27일 전했다.
광고는 ‘직장인편’, ‘야구응원편’, ‘통합편’으로 구성됐다. 광고 모델인 배우 박보검은 ‘에브리타임’을 에너지 보충의 루틴으로 제안한다.
KGC는 광고 런칭 및 가정의달을 기념해 내달 16일까지 할인 행사도 진행한다. 정관장 가맹점, 백화점, 정몰, 네이버스토어, 카카오톡 선물하기 등에서 판매하는 에브리타임 오리지널, 소프트 샷, 플레이버, 필름 등의 제품을 10% 이상 할인한다.
해당 기간 정관장 매장(가맹점, 직영점, 농협, 백화점, 대형마트)에서 정관장 멤버스를 가입하면 1만원 상당의 3일 체험 패키지 ‘에브리타임 에너지팩’을 받을 수 있다.
5월 9일에는 롯데자이언츠 사직구장에서 에브리타임 매치데이도 진행한다. 전 관중 대상 에브리타임 제품을 증정한다. 경기 중 퀴즈 이벤트도 운영한다. 에브리타임존도 지정해 해당 좌석 관중에게는 에브리타임 샷스트롱을 제공한다.
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April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐