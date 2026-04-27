박보검의 에너지 충전…KGC, ‘에브리타임’ 신규 광고 기념 할인

[리얼푸드=육성연 기자] KGC가 ‘에브리타임’ 신규 광고 캠페인을 공개한다고 27일 전했다.

광고는 ‘직장인편’, ‘야구응원편’, ‘통합편’으로 구성됐다. 광고 모델인 배우 박보검은 ‘에브리타임’을 에너지 보충의 루틴으로 제안한다.

KGC는 광고 런칭 및 가정의달을 기념해 내달 16일까지 할인 행사도 진행한다. 정관장 가맹점, 백화점, 정몰, 네이버스토어, 카카오톡 선물하기 등에서 판매하는 에브리타임 오리지널, 소프트 샷, 플레이버, 필름 등의 제품을 10% 이상 할인한다.

해당 기간 정관장 매장(가맹점, 직영점, 농협, 백화점, 대형마트)에서 정관장 멤버스를 가입하면 1만원 상당의 3일 체험 패키지 ‘에브리타임 에너지팩’을 받을 수 있다.

5월 9일에는 롯데자이언츠 사직구장에서 에브리타임 매치데이도 진행한다. 전 관중 대상 에브리타임 제품을 증정한다. 경기 중 퀴즈 이벤트도 운영한다. 에브리타임존도 지정해 해당 좌석 관중에게는 에브리타임 샷스트롱을 제공한다.

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