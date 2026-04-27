요거트 본연의 담백함…hy ‘슈퍼100 그릭드링크’

플레인·세븐베리 2종…특허 프로바이오틱스 400억 CFU 함유
[리얼푸드=박연수 기자] hy가 마시는 타입의 그릭요거트 ‘슈퍼100 그릭드링크’ 플레인·세븐베리 2종(사진)을 출시한다고 27일 밝혔다.
플레인은 설탕·감미료·착향료를 배제해 요거트 본연의 담백하고 고소한 풍미를 살렸다. 세븐베리는 7가지 베리에 바나나를 더한 새콤달콤한 맛이다.
두 제품 모두 hy 특허 프로바이오틱스 3종(HY2782·HY8002·HY7017)을 적용했다. 한 병당 총 400억 CFU를 함유했다. 우유 단백질을 더해 한 병당 단백질 6g, 식이섬유 9g(플레인 기준)을 갖췄다.
박아림 hy 마케팅 담당은 “최근 건강에 대한 소비자 관심이 높아지며 그릭요거트에 대한 수요 역시 늘어나는 추세”라며 “간편하게 영양을 챙기길 바란다”고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐