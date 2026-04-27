“어린이날엔 야구장으로”…노브랜드 버거 ‘NBB 패밀리 데이’

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거가 어린이날을 맞아 신세계 야구단 SSG랜더스와 함께 ‘NBB 패밀리 데이(No Brand Burger Family Day)’를 개최한다고 27일 전했다.

노브랜드 버거는 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG랜더스와 NC다이노스의 3연전을 ‘NBB 패밀리 데이’로 운영한다. 내달 5일부터 7일까지다.

어린이날 당일인 5일 야구장 광장에서는 초록우산 어린이재단과 체험형 프로그램을 선보인다. 순발력 챌린지, 훌라후프, 신발 양궁 등의 이벤트를 통해 노브랜드 버거와 콜라 쿠폰을 제공한다. 방문자에게는 SSG랜더스 선수단 사진이 담긴 NBB 응원 부채를 선착순으로 1만 5000매 증정한다.

마술 공연, 키다리 삐에로 퍼포먼스, 밴드 공연 등의 프로그램과 포토존 인증샷 이벤트도 있다. 스카이박스 이용권, 유니폼, NBB 꿀벌 케이크, 버거 쿠폰 등의 경품을 제공한다.

야외광장에는 버거 트럭과 스낵 부스가 마련된다. 크런치 치킨과 오리지널 새우버거, 랜더스무디 등을 판매한다.

경기장 내부에서도 참여형 이벤트가 이어진다. 인증샷 이벤트와 이닝 간 이벤트를 통해 유니폼과 버거 쿠폰을 증정한다.

‘2026 옐로우 에디션’ 유니폼도 선보인다. SSG랜더스 선수단은 행사 3일간 해당 유니폼을 착용한다. 유니폼은 오는 28일부터 SSG닷컴에서 판매한다. 5월 5일부터는 인천 SSG랜더스필드 내 랜더스 플래그십 스토어에서 살 수 있다. 행사 중 유니폼을 구매하고 야구장을 방문하면 ‘어메이징 더블 세트 쿠폰’을 제공한다.

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