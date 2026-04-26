먹지 않고 붙인다…미국서 뜨는 ‘패치형 웰니스’

[리얼푸드=육성연 기자] 미국에서 Z세대 중심으로 패치형 웰니스 제품이 떠오르고 있다고 코트라(KORA)가 전했다.

미국 웰니스 시장은 기존의 섭취 중심에서 벗어나 일상에서 쉽게 활용할 수 있는 방식으로 변하고 있다. 특히 패치형과 웨어러블 제품은 간편성과 휴대성을 바탕으로 새로운 자기관리 수단으로 자리 잡고 있다.

더굿패치(The Good Patch)가 대표적인 사례다. 수면 스트레스 완화 에너지 보충 등 목적별 제품을 제공하고 있다. 유명 제품들은 비트웰브 어웨이크(B12 Awake), 비캄(Be Calm), 나이트나이트(Nite Nite) 등이 있다.

B12 Awake는 카페인 녹차 비타민 B12 성분을 함유한 제품을 선보였다. 일상 속 활력 보충을 목적으로 한다. 이른 아침이나 점심 이후 집중력이 떨어지는 시간대에 사용하기 적합한 제품으로 소개되고 있다.

Be Calm은 아슈와간다와 패션플라워 성분을 기반으로 긴장 완화와 심리적 안정에 초점을 맞춘 제품이다. 스트레스를 느끼는 상황이나 휴식이 필요한 시점에서 안정적인 컨디션 유지에 도움을 주는 용도로 제안된다. 아슈와간다는 인도 전통 의학에서 활용되는 허브 식물이다.

Nite Nite는 수면 루틴 형성을 원하는 소비자를 주요 대상으로 한다. 취침 전 멜라토닌 성분 제품을 통해 보다 편안한 휴식을 돕는 제품으로 소개한다. 특히 해당 제품은 간편하게 부착하는 방식으로 복용 과정 없이 사용할 수 있다는 점에서 소비자 접근성이 높다.

현지 약국 유통업계 관계자는 코트라를 통해 “최근 미국 소비자는 제품의 기능뿐 아니라 얼마나 간편하게 사용할 수 있는지를 중요하게 고려한다”고 말했다. 이어 “패치형 제품처럼 직관적으로 사용할 수 있는 제품 판매가 빠르게 증가하고 있는 반면, 복잡한 사용 과정을 요구하는 제품은 상대적으로 선호도가 낮아지는 추세”라고 덧붙였다.

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