K-홍삼, 글로벌 건강식품 시장서 과학적 효능 입증

[리얼푸드=육성연 기자] ‘홍삼’이 국제 학술 무대에서 과학적 효능을 입증했다. 정관장(KGC)은 최근 미국 미시시피주에서 열린 국제천연물과학회(ICSB)에서 학술 세미나를 개최했다고 26일 밝혔다.

행사에는 미국 식품의약국(FDA), 국립보건원(NIH) 등 주요 기관 관계자와 글로벌 연구진 약 400명이 참석했다. 발표된 연구에 따르면 홍삼은 뇌신경 보호 및 항노화, 혈당 조절, 삶의 질 개선 등 다양한 영역에서 효과를 보였다. 특히 홍삼의 주요 성분인 진세노사이드가 뇌혈관 장벽을 통과해 신경 보호에 기여한다는 점이 확인됐다.

혈당 관련 임상에서도 성과가 나타났다. 국내 연구에서는 홍삼 섭취 군이 식후 혈당과 공복 혈당에서 혈당수치가 감소했다.

대규모 인체 적용 시험에서는 산화 스트레스 감소와 수면 질 개선 효과도 입증됐다. 업계에서는 이를 기반으로 홍삼이 단순 면역 중심 제품에서 ‘항노화·대사·뇌 건강’으로 포트폴리오를 확장할 수 있을 것으로 보고 있다.

홍삼 제품은 현재 미국 아마존, 코스트코, 스프라우츠 등 주요 유통 채널에 입점하며 소비자 접점을 확대하고 있다.

KGC 관계자는 “홍삼은 이미 1200편 이상의 연구 논문을 통해 과학적 근거가 축적된 소재”라며 “이번 학술대회를 계기로 시장 점유율을 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com