트러플 빙수 맛은?…JW 메리어트 동대문

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울의 더 라운지(The Lounge)는 여름 시즌을 맞아 빙수와 파르페 디저트를 선보인다고 23일 밝혔다. 내달 22일부터 9월 3일까지다.

‘제주 애플 망고 빙수’는 제주 애플 망고와 시트러스 크림, 폼, 망고 연유를 사용했다. 여기에 오렌지 블로썸 젤라또와 레몬 소르베를 함께 구성했다. 아이스크림을 별도로 제공한다.

‘참외 빙수’는 참외 콩포트와 요거트 아이스크림, 소르베를 더한 메뉴다.

이번 시즌에는 트러플을 활용한 ‘스페셜 트러플 디저트 빙수 세트’를 새롭게 선보인다. 트러플 우유 얼음을 쌓아 올리고, 헤이즐넛 크런치와 초콜릿 소르베, 초콜릿 앙글레즈 크림, 카카오 푀유타주, 카카오 닙스 크림을 더했다. 트러플을 활용한 까나페 2종과 트러플 파스타를 함께 세트로 제공한다. 메뉴는 스파클링 와인 클라우디 베이 펠로루스(Cloudy Bay Pelorus) 한 병과 페어링했다.

1인 고객을 위한 파르페 2종도 있다. 이그조틱 파르페와 올리브 시트러스 파르페다.

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