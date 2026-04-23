BBQ, 동남아 공략 본격화…태국 현지기업과 MF 체결

태국, 7100만 인구 기반 외식·관광 수요 결합 핵심 상권·복합 쇼핑 중심 플래그십 매장 확대

[리얼푸드=박연수 기자] 제너시스BBQ 그룹이 태국 현지 기업 Genesis BBQ(Thailand) Co., Ltd.와 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결하며 동남아 시장 공략에 나선다고 23일 밝혔다.

계약 파트너사는 중국 상하이를 기반으로 F&B(식음료) 및 SOC(사회간접자본) 사업을 영위해온 기업이 설립한 현지 법인이다. 태국에서 캐주얼 다이닝 레스토랑 등 외식 사업 운영 경험을 보유하고 있다.

태국은 약 7100만명의 인구와 관광·외식 수요를 바탕으로 글로벌 외식 브랜드의 성장 잠재력이 높은 것으로 평가된다. 매운맛·튀김·소스 중심의 현지 식문화가 K-푸드 메뉴와 높은 친화성을 보이는 점도 진출 배경으로 꼽힌다.

BBQ는 방콕을 거점으로 치앙마이·푸켓·파타야 등 주요 도시 핵심 상권과 시암 파라곤·센트럴월드 등 복합 쇼핑몰을 중심으로 캐주얼 다이닝 레스토랑 형태의 플래그십 매장을 선보일 계획이다. 태국 시장 안착 이후에는 미얀마·라오스·캄보디아 등 인접 동남아 국가로 사업을 확장한다는 구상이다.

BBQ 관계자는 “태국은 동남아 핵심 시장 중 하나”라며 “태국의 성공적 안착을 바탕으로 미얀마·라오스·캄보디아 등 인접 동남아 국가로 사업을 확장할 것”이라고 말했다.

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