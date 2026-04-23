유행하는 피스타치오 버터를 집에서…견과류별 ‘버터 만들기’

두바이초콜릿 열풍에 SNS 인기 빵·요거트·샐러드·디저트 활용 불려서 껍질 벗기면 선명한 녹색

[리얼푸드=육성연 기자] 두바이 초콜릿의 인기는 가라앉고 있지만, 열풍의 영향을 받은 피스타치오 버터 레시피는 여전히 주목받고 있다. 피스타치오 버터는 피스타치오를 갈아서 만든 스프레드를 말한다. 버터처럼 크리미한 질감에 고소한 풍미를 가졌다.

SNS(사회관계망서비스)에서는 피스타치오를 활용하는 게시물을 쉽게 볼 수 있다. 빵과 비스킷에 발라먹고, 아침 식단에선 오트밀·요거트·스무디의 토핑으로 얹어 먹는다. 디저트로는 아이스크림에 올리거나 마카롱 등의 속재료로도 쓴다.

피스타피오 비네그레트(Vinaigrette)를 만들어 샐러드 드레싱에 활용하기도 한다. 제조법은 레몬즙·레드와인 식초·파슬리·올리브 오일·머스터드·꿀을 섞은 다음, 피스타치오 버터 한 스푼을 넣으면 된다.

피스타치오 버터를 가정에서 직접 만드는 제조법도 관심을 얻고 있다. 믹서기만 있으면 간단히 만들 수 있다.

핵심은 피스타치오의 초록빛을 선명하게 내는 방법이다. 특히 가정에서 만들때는 노란빛이나 황갈색이 나오기 쉽다. 피스타치오의 지방이 노르스름한 색이기 때문에 믹서기에서 오래 갈수록 노란빛이 난다. 피스타치오를 강하게 로스팅(볶음)해도 황갈색으로 변한다.

가장 큰 요인은 속껍질이다. 붉은 갈색의 속껍질이 섞여 들어가면 탁한 황갈색이 나온다. 선명한 녹색빛을 만들려면 살짝 데쳐서 껍질을 벗긴다.

먼저 피스타치오를 5분간 물에 담근 후 키친타월로 문질러 껍질을 벗긴다. 껍질을 제거한 후 장시간 두면 갈변이 진행되기 때문에 바로 믹서기에 넣고 버터로 만든다. 1분마다 멈춰서 그릇 옆면을 긁어주며 열을 식힌다. 오래 갈수록 노랗게 변하므로 3분 정도 갈아준다.

요리에 따라 바질, 파슬리 등 초록 잎채소를 함께 갈면 초록빛이 더 선명해진다. 취향에 따라 소금과 꿀을 넣어도 좋다. 완성 후에는 밀폐용기에 담아 냉장 보관 시 최대 1개월 먹을 수 있다.

피스타치오 외에 각종 견과류를 이용해도 된다. 아몬드 역시 믹서기로 갈아 버터 대신 사용할 수 있다. 아몬드는 항산화물질 비타민 E와 마그네슘·식이섬유 함량이 높다. 피부 건강과 혈당 조절에 도움을 주는 견과류다. 믹서기를 이용할 때, 처음에는 거친 분말 형태지만 지방이 나오면서 서서히 부드러운 버터 질감으로 바뀐다. 소금·오일·메이플시럽 등을 넣고 1분 더 갈아도 좋다.

캐슈너트 버터도 있다. 다른 견과류 버터에 비해 식감이 가장 부드럽고 단맛이 강하다. 철분과 아연, 셀레늄 등의 미네랄 함량이 풍부하다. 단백질 함량은 아몬드·피스타치오 보다 낮다.

캐슈너트 버터는 특히 바나나 브레드에 자주 활용된다. 캐슈너트 특유의 촉촉함과 단맛이 바나나 브레드를 더 부드럽게 만들면서 달콤한 맛도 잘 어울린다.

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