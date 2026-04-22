영양학 전문가 한자리에… 제스프리, ‘한국-뉴질랜드 영양학 학술 교류’

[리얼푸드=육성연 기자] 키위 브랜드 제스프리가 ‘한국-뉴질랜드 영양학 학술 교류 세미나’ 결과를 공개했다.

이번 세미나는 지난 3월 18일(현지시각) 뉴질랜드 타우랑가 제스프리 본사에서 열렸다. 한·뉴 양국 전문가들이 키위 영양소에 관한 최신 연구 결과를 공유하고, 현대인의 영양 불균형 문제를 짚었다.

폴 블래치포드 매니저는 키위가 피부 건강과 인지 기능에 미치는 영향에 주목한 연구 결과를 설명했다. 뉴질랜드 오타고대학교 마그릿 비서스(Margreet Vissers) 교수팀이 진행한 ‘썬골드키위의 피부 건강 개선 효과’ 연구에 따르면, 제스프리 썬골드키위를 8주간 매일 섭취했을 때 혈중 비타민 C 농도가 유의미하게 증가하고 피부 밀도가 개선됐다. 이어 제스프리의 썬골드키위, 그린키위, 루비레드키위가 뇌 인지 기능 향상에 도움이 될 수 있다는 영국 노팅엄대학교 수잔 프랜시스 교수의 연구도 다뤄졌다.

존 먼로 뉴질랜드 생물경제과학연구소 박사는 키위의 펙틴이 장에서 변의 부피를 늘리고 원활한 배변 활동에 도움을 줄 수 있다고 설명했다.

유병욱 순천향대병원 교수는 키위의 식이섬유와 유기산이 식후 혈당 조절에 도움을 줄 수 있다는 연구 결과를 발표했다.

박민수 서울ND의원 원장은 “키위는 비타민 C, 식이섬유 등 현대인이 충분히 섭취하기 어려운 미량 영양소를 고르게 함유한 영양소 밀도 높은 과일”이라고 평가했다.

정자용 한국영양학회 부회장은 “키위는 채소와 과일 섭취가 감소하고 있는 한국인의 식사 패턴을 보완하는 데 도움을 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

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