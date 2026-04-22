온라인서 30% 저렴하게…롯데호텔 ‘김치 골든 아워 페스타’

23일부터 25일까지 ‘김치 골든 아워 페스타’

[리얼푸드=김진 기자] 롯데호텔앤리조트는 23일부터 25일까지 특별가 프로모션 ‘김치 골든 아워 페스타 2026’을 한다고 밝혔다.

‘김치 골든 아워 페스타’는 해남 배추 시즌이 시작되는 11월 경과 종료 시점인 4월 말에 맞춰 연 2회, 각 3일씩 운영되는 한정 행사다. 롯데호텔 김치 전 품목을 정상가보다 30% 저렴하게 선보인다.

롯데호텔앤리조트 공식 온라인몰 롯데호텔 이숍(e-SHOP)에서 단독으로 진행한다. 롯데호텔 리워즈 회원은 누구나 이용할 수 있다.

해남 겨울배추는 11월 중순부터 12월 초 사이 수확되는 대표적인 김장용 배추다. 황토에서 자라 미네랄 함량이 높고, 해풍을 맞아 단단하고 아삭한 식감을 자랑한다.

롯데호텔 김치는 호텔이 직접 관리하는 밭에서 수확한 영양산 고추로 만든 고춧가루를 사용한다. 최상급 육젓과 황석어젓, 생새우를 더해 깊은 감칠맛을 구현했다. 인공 감미료는 배제하고 토마토, 수국잎차, 배, 매실 등 자연 유래 재료로 단맛과 풍미를 끌어올린다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “보다 많은 고객이 제철 배추로 만든 롯데호텔 김치를 경험하길 바란다”고 말했다.

soho0902@heraldcorp.com