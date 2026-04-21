프랑스 니스 감성…JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 ‘아망떼 델 망고’

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울의 더 라운지에서 ‘아망떼 델 망고(Amante del Mango)’를 선보인다고 21일 전했다. 내달 8일부터 9월 3일까지다.

이번 메뉴는 프랑스 남부 도시 니스(Nice)를 테마로, 현지 디저트를 현대적으로 재해석했다.

애프터눈 티 세트는 디저트 3종과 세이보리 4종, 테이블 메뉴, 스페셜 웰컴 드링크 및 커피 또는 티로 구성된다. 오렌지 블로썸 트로페지엔느는 브리오슈 사이에 크림을 채우고 오렌지 블로썸 향을 더했다. 망고 패션, 코코 파블로바, 이그조틱 생토노레 등도 있다.

세이보리로는 오징어 먹물 브리오슈, 망고 살사를 곁들인 크랩 케이크, 에그 샌드위치 등이 제공된다.

테이블 메뉴는 라따뚜이 콜드 파스타와 망고 빙수가 준비돼 있다. 웰컴 드링크는 코트 블뢰와 망고와 브리즈 도레 중 선택할 수 있다.

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