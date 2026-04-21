프랑스 니스 감성…JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 ‘아망떼 델 망고’

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울의 더 라운지에서 ‘아망떼 델 망고(Amante del Mango)’를 선보인다고 21일 전했다. 내달 8일부터 9월 3일까지다.
이번 메뉴는 프랑스 남부 도시 니스(Nice)를 테마로, 현지 디저트를 현대적으로 재해석했다.
애프터눈 티 세트는 디저트 3종과 세이보리 4종, 테이블 메뉴, 스페셜 웰컴 드링크 및 커피 또는 티로 구성된다. 오렌지 블로썸 트로페지엔느는 브리오슈 사이에 크림을 채우고 오렌지 블로썸 향을 더했다. 망고 패션, 코코 파블로바, 이그조틱 생토노레 등도 있다.
세이보리로는 오징어 먹물 브리오슈, 망고 살사를 곁들인 크랩 케이크, 에그 샌드위치 등이 제공된다.
테이블 메뉴는 라따뚜이 콜드 파스타와 망고 빙수가 준비돼 있다. 웰컴 드링크는 코트 블뢰와 망고와 브리즈 도레 중 선택할 수 있다.
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문