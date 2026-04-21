KIBA 2026 폐막, 7만 5천여 명 코엑스 찾아

[리얼푸드=육성연 기자] 서울 코엑스 D홀에서 열린 한국국제베이커리페어(KIBA 2026)가 4일간의 일정을 마치고 막을 내렸다. 커피엑스포와 동시 개최한 KIBA에는 총 7만5000여 명의 관람객이 현장을 찾았다.
올해 KIBA는 전시를 넘어 체험과 소비가 자연스럽게 연결되는 구조로 운영됐다. 단순 관람에 머무르지 않고, 현장에서 구매와 참여가 이어지는 흐름이 형성되며 관람객 체류 시간이 늘어났다.
가루쌀 빵지순례 팝업스토어에는 전국 각지의 베이커리가 참여했다. 럭키드로우 이벤트가 함께 진행되며 현장 참여를 유도했다. 경연과 시연 프로그램도 펼쳐졌다. 예능 프로그램 ‘천하제빵’에 출연한 셰프들이 각종 대회 심사위원으로 참여했다.
대한제과협회 부스에서는 내달 론칭을 앞둔 ‘ABCD(All of Bakery·Coffee·Dessert)’ 프로그램이 소개됐다. 약 6000개의 레시피, 개인 이력 관리, 뉴스레터, 오프라인 세미나 등 업계 종사자를 위한 기능을 담은 플랫폼으로 현장에서 관심을 모았다.
KIBA 주관사인 우원석 대한제과협회장은 “최근 베이커리를 매개로 한 프로그램, 국제대회 성과, 소비 문화 변화가 맞물리며 좋은 흐름이 이어지고 있다”며 “이번 KIBA는 그 흐름이 현장에서 확인된 자리였다”고 말했다.
동반 주관사인 한국제과기능장협회의 박용주 회장은 “앞으로도 빵이 다양한 방식으로 소비될 수 있도록 기회를 만들어 나가겠다”고 말했다.
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문