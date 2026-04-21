“GS25에서 만나요”…하이트진로 ‘킹 찰스 블렌디드 스카치 위스키’

[리얼푸드=박연수 기자] 하이트진로가 영국 프리미엄 위스키 ‘킹 찰스 블렌디드 스카치 위스키(사진)’를 전국 GS25에 입점한다고 21일 밝혔다.

제품은 스코틀랜드 스페이사이드·하이랜드 지역에서 엄선한 최고급 몰트 원액을 로우랜드 그레인 위스키와 블렌딩했다. 상쾌한 바닐라향과 입안 가득 퍼지는 달콤한 풍미가 특징이다.

하이트진로가 2023년 11월부터 국내 유통을 맡고 있다. 2023년·2025년 글로벌 스카치 위스키 마스터즈 금상, 2024년 인터내셔널 스피릿 챌린지 금상을 수상했다.

이번 GS25 입점과 함께 병 디자인도 리뉴얼했다. 전면 라벨 왕관 모양을 핸드 드로잉 스타일로 바꾸고, 실버·화이트 톤의 로마 숫자 ‘II’를 적용했다. 전체적으로 골드 컬러를 더해 클래식한 이미지를 강조했다.

하이트진로 프리미엄 권역 권광조 권역장은 “합리적인 가격으로 전통과 품격을 갖춘 세계 최고 수준의 블렌디드 위스키를 경험하려는 소비자들에게 최상의 선택지가 될 것”이라고 설명했다.

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