22일은 ‘지구의 날’…한우자조금 “저탄소 사양 기술 도입 확대”

[리얼푸드=육성연 기자] 오는 4월 22일 ‘지구의 날’을 맞아 한우자조금관리위원회는 짧은 유통거리와 자원순환 구조를 갖춘 한우의 가치를 강조했다.
21일 한우자조금에 따르면 국내에서 생산·도축·유통하는 한우는 장거리 운송을 거치는 수입고기보다 유통 거리가 짧다. 식품 이동 과정에서 발생하는 운송 관련 온실가스 배출을 줄일 수 있다.
한우 산업은 농업 부산물도 사료로 활용하고 있다. 사육 과정에서 발생한 분뇨는 유기질 비료로 가공된다. 또 쌀 생산 과정에서 발생하는 볏짚 등의 부산물을 사료로 재활용한다. 농업 폐기물 발생을 줄이고 자원 활용도를 높이는 방법이다. 이 같은 ‘경축 순환’ 시스템은 농업과 축산을 유기적으로 연결하는 자원 연계 모델이다.
아울러 온실가스 저감을 위한 사양 관리 기술과 스마트팜 기반 정밀 사육 시스템 도입을 확대하고 있다. 이와 함께 정부의 저탄소 축산물 인증제 참여를 통해 농가 단위의 환경 관리 기준을 강화하고 있다.
한우자조금은 한우의 환경적 가치에 대한 인식 제고를 위해 매년 학생과 일반 소비자에게 체험형 교육 프로그램을 운영한다. 한우와 환경의 관계를 비롯해 산업 간 연계 구조 소개와 한우 농장 방문 체험으로 구성돼 있다.
이학교 전북대학교 동물생명공학과 교수는 “한우 산업은 지역 기반의 유통 구조와 경축 순환 시스템을 통해 환경 부담을 줄이도록 다양한 노력을 기울이고 있다”고 말했다.
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문