유용욱 바비큐 담았다…오리온 ‘바베큐 한정판’ 4종

[리얼푸드=육성연 기자] 오리온은 바비큐 요리 전문가 유용욱 셰프와 협업한 ‘바베큐 한정판’ 4종을 출시한다고 21일 밝혔다. 유명 셰프의 레시피를 꼬북칩, 예감, 스윙칩 등 각 제품의 특성에 맞춰 담아낸 것이 특징이다.

‘꼬북칩 바베큐&치미추리소스맛’은 꼬북칩 브랜드 최초로 짜 먹는 소스를 동봉한 제품이다. 네 겹의 바삭한 식감에 훈연향과 메이플 시럽을 더했다. 남미 정통 ‘치미추리 소스’를 봉지 안에 짜 넣고 가볍게 섞어서 먹을 수 있다.

‘찍먹 예감’은 ‘치미추리 소스맛’과 ‘스모키 홀그레인 소스맛’ 2종을 선보인다. 미트 원물을 넣고 BBQ 시즈닝(양념)을 뿌렸다.

‘스윙칩 바베큐갈비라면맛’은 유용욱 바베큐 연구소의 ‘갈비라면’ 맛을 구현했다. 스윙칩 특유의 V컷 굴곡을 기존 대비 1.6배 깊게 만들었다. 여기에 야채 후레이크를 더했다.

유용욱 셰프는 “바비큐 본연의 훈연 향을 과자에 담아내기 위해 풍미 설계부터 시즈닝, 소스 개발까지 전 과정에 모든 비법을 집중했다”고 말했다.

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