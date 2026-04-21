유용욱 바비큐 담았다…오리온 ‘바베큐 한정판’ 4종

[리얼푸드=육성연 기자] 오리온은 바비큐 요리 전문가 유용욱 셰프와 협업한 ‘바베큐 한정판’ 4종을 출시한다고 21일 밝혔다. 유명 셰프의 레시피를 꼬북칩, 예감, 스윙칩 등 각 제품의 특성에 맞춰 담아낸 것이 특징이다.
‘꼬북칩 바베큐&치미추리소스맛’은 꼬북칩 브랜드 최초로 짜 먹는 소스를 동봉한 제품이다. 네 겹의 바삭한 식감에 훈연향과 메이플 시럽을 더했다. 남미 정통 ‘치미추리 소스’를 봉지 안에 짜 넣고 가볍게 섞어서 먹을 수 있다.
‘찍먹 예감’은 ‘치미추리 소스맛’과 ‘스모키 홀그레인 소스맛’ 2종을 선보인다. 미트 원물을 넣고 BBQ 시즈닝(양념)을 뿌렸다.
‘스윙칩 바베큐갈비라면맛’은 유용욱 바베큐 연구소의 ‘갈비라면’ 맛을 구현했다. 스윙칩 특유의 V컷 굴곡을 기존 대비 1.6배 깊게 만들었다. 여기에 야채 후레이크를 더했다.
유용욱 셰프는 “바비큐 본연의 훈연 향을 과자에 담아내기 위해 풍미 설계부터 시즈닝, 소스 개발까지 전 과정에 모든 비법을 집중했다”고 말했다.
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문