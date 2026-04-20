티젠 음료의 시원한 변신…“고창 수박·레몬 그린티 넣었어요”

[리얼푸드=육성연 기자] 건강음료 전문기업 티젠(TEAZEN)이 아이스티 제품군을 전면 개편하고 여름 시장 공략에 나선다고 20일 밝혔다. 신제품 2종 출시와 더불어 기존 제품 2종의 패키지를 청량한 디자인으로 바꿨다.
신제품 2종은 ‘티젠 아이스티 수박우롱티’와 ‘티젠 아이스티 레몬 그린티’다. 수박우롱티 아이스티는 고창 수박과 우롱차를 넣었다. 레몬 그린티 아이스티는 레몬과 녹차를 섞었다.
전 제품 모두 당류 0g이다. 열량은 1스틱당 1.2~1.6㎉에 그친다. 찬물에도 잘 녹는 스틱형 아이스티다.
아이스티 4종은 네이버 브랜드스토어와 티젠몰에서 할인가에 구매할 수 있다. 티젠몰에서 10입 4종 혼합구성 40스틱을 46% 할인한다. 네이버 브랜드스토어에서는 4종 혼합 구성을 58% 저렴하게 살 수 있다.
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문