티젠 음료의 시원한 변신…“고창 수박·레몬 그린티 넣었어요”

[리얼푸드=육성연 기자] 건강음료 전문기업 티젠(TEAZEN)이 아이스티 제품군을 전면 개편하고 여름 시장 공략에 나선다고 20일 밝혔다. 신제품 2종 출시와 더불어 기존 제품 2종의 패키지를 청량한 디자인으로 바꿨다.

신제품 2종은 ‘티젠 아이스티 수박우롱티’와 ‘티젠 아이스티 레몬 그린티’다. 수박우롱티 아이스티는 고창 수박과 우롱차를 넣었다. 레몬 그린티 아이스티는 레몬과 녹차를 섞었다.

전 제품 모두 당류 0g이다. 열량은 1스틱당 1.2~1.6㎉에 그친다. 찬물에도 잘 녹는 스틱형 아이스티다.

아이스티 4종은 네이버 브랜드스토어와 티젠몰에서 할인가에 구매할 수 있다. 티젠몰에서 10입 4종 혼합구성 40스틱을 46% 할인한다. 네이버 브랜드스토어에서는 4종 혼합 구성을 58% 저렴하게 살 수 있다.

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