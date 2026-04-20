500원에 2개 맛본다…스미후루코리아, ‘바나밥 시즈닝 바나나칩’ 체험팩

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 ‘바나밥 시즈닝 바나나칩’ 1+1 체험팩 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.
체험팩은 1+1 구성이다. 500원에 제품 2개를 구매할 수 있다. 개당 가격은 250원 수준이다. 1인당 최대 20개까지 살 수 있다. 한정 수량으로 운영해 조기 종료될 수 있다.
‘바나밥 시즈닝 바나나칩’은 감숙왕 바나나칩에 다양한 시즈닝(양념)을 더한 제품이다. ‘김 맛’, ‘솔티드카라멜 맛’, ‘사워크림앤어니언 맛’으로 총 3가지다. 콜레스테롤 0mg, 트랜스지방 0g, 글루텐 프리 제품이다.
스미후루코리아 관계자는 “최근 물가 부담 속에서 제품을 보다 부담 없는 가격으로 경험할 수 있도록 이번 체험팩을 마련했다”고 소개했다.
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문