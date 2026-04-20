500원에 2개 맛본다…스미후루코리아, ‘바나밥 시즈닝 바나나칩’ 체험팩

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 ‘바나밥 시즈닝 바나나칩’ 1+1 체험팩 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

체험팩은 1+1 구성이다. 500원에 제품 2개를 구매할 수 있다. 개당 가격은 250원 수준이다. 1인당 최대 20개까지 살 수 있다. 한정 수량으로 운영해 조기 종료될 수 있다.

‘바나밥 시즈닝 바나나칩’은 감숙왕 바나나칩에 다양한 시즈닝(양념)을 더한 제품이다. ‘김 맛’, ‘솔티드카라멜 맛’, ‘사워크림앤어니언 맛’으로 총 3가지다. 콜레스테롤 0mg, 트랜스지방 0g, 글루텐 프리 제품이다.

스미후루코리아 관계자는 “최근 물가 부담 속에서 제품을 보다 부담 없는 가격으로 경험할 수 있도록 이번 체험팩을 마련했다”고 소개했다.

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