간판까지 바꿨다…스타벅스, 전통시장 환경 개선 활동

[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 동반성장위원회와 경동시장과 광장시장의 환경 개선 활동을 진행한다고 20일 밝혔다.

시장 환경 개선 활동은 커뮤니티 스토어 5호점인 ‘경동1960점’과 10호점인 ‘광장마켓점’에서 조성된 지역사회 상생 기금을 활용한다. 스타벅스는 해당 매장에서 판매하는 품목당 300원씩을 적립해 상생 기금으로 마련하고 있다.

스타벅스는 지난 3월 광장시장의 노후화된 이정표 31개를 전면 교체했다. 작업은 광장주식회사 시설팀과 협의했다.

경동시장과의 상생 활동도 4년째 이어가고 있다. 스타벅스는 ‘경동1960점‘의 상생 기금을 활용해 지난 2024년 노후 보행로를 평탄화하고 아스팔트 재포장을 진행했다. 지난해에는 추석을 앞두고 이용 빈도가 높은 시장 내 화장실 5개소를 리모델링했다.

이부영 광장시장상인총연합회장은 “간판 및 이정표 교체를 통해 방문들이 매장을 쉽게 찾는 것은 물론 시장 분위기도 한층 밝아졌다”며 “상인들과 방문객 모두 변화를 체감할 수 있는 의미 있는 변화”라고 말했다.

김지영 스타벅스 ESG팀장은 “앞으로도 전통시장 활성화에 도움이 될 수 있는 다양한 활동을 펼칠 것”이라고 전했다.

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