간판까지 바꿨다…스타벅스, 전통시장 환경 개선 활동

[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 동반성장위원회와 경동시장과 광장시장의 환경 개선 활동을 진행한다고 20일 밝혔다.
시장 환경 개선 활동은 커뮤니티 스토어 5호점인 ‘경동1960점’과 10호점인 ‘광장마켓점’에서 조성된 지역사회 상생 기금을 활용한다. 스타벅스는 해당 매장에서 판매하는 품목당 300원씩을 적립해 상생 기금으로 마련하고 있다.
스타벅스는 지난 3월 광장시장의 노후화된 이정표 31개를 전면 교체했다. 작업은 광장주식회사 시설팀과 협의했다.
경동시장과의 상생 활동도 4년째 이어가고 있다. 스타벅스는 ‘경동1960점‘의 상생 기금을 활용해 지난 2024년 노후 보행로를 평탄화하고 아스팔트 재포장을 진행했다. 지난해에는 추석을 앞두고 이용 빈도가 높은 시장 내 화장실 5개소를 리모델링했다.
이부영 광장시장상인총연합회장은 “간판 및 이정표 교체를 통해 방문들이 매장을 쉽게 찾는 것은 물론 시장 분위기도 한층 밝아졌다”며 “상인들과 방문객 모두 변화를 체감할 수 있는 의미 있는 변화”라고 말했다.
김지영 스타벅스 ESG팀장은 “앞으로도 전통시장 활성화에 도움이 될 수 있는 다양한 활동을 펼칠 것”이라고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문