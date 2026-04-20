동원F&B, 日 ‘동원참치 팝업’…“1시간 만에 예약 마감”

‘슈퍼튜나포유’ 캠페인 체험…오는 24일까지 운영
[리얼푸드=정대한 기자] 동원F&B가 일본 도쿄 복합문화공간 하라카도에서 오는 24일까지 ‘동원참치 팝업스토어’를 운영한다고 밝혔다.
‘SUPER TUNA FOR YOU in Tokyo’ 콘셉트로 올해 1월 전개한 ‘슈퍼튜나포유’ 캠페인을 현장에서 체험하는 형태로 기획했다. 사전 예약 접수 1시간 만에 입장 정원이 마감됐다. 신청자가 몰리자, 동원F&B는 일일 입장 정원은 1000명에서 1200명으로 늘렸다.
동원참치는 1998년 일본 수출을 시작했다. BTS 진을 모델로 발탁한 지난해 수출액은 전년 대비 약 50% 증가했다.
동원F&B 관계자는 “대한민국 대표 참치 브랜드 동원참치를 효과적으로 알리기 위해 이번 팝업스토어를 기획했다”며 “앞으로도 적극적인 마케팅 활동으로 ‘맛있는 단백질’을 알릴 계획”이라고 말했다.
korean@heraldcorp.com
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문