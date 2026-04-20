더본코리아 마라백, 日에 K-마라 맛 알린다

마라 떡볶이·김말이·김치만두 차별화…오사카·교토 등 추가 검토
[리얼푸드=박연수 기자] 더본코리아가 일본 도쿄 신오쿠보에 한국식 마라탕 전문점 ‘마라백’ 1호점(사진)을 열었다고 20일 밝혔다.
마라백은 한국식 마라탕 전문 브랜드다. 한류 문화 체험으로 유명한 도쿄 신오쿠보를 첫 대상지로 정했다. 사골·닭고기 베이스 국물에 향신료를 조절해 중국식 마라탕과 차별화한 K-마라 콘셉트를 적용했다.
마라탕 외에도 마라샹궈·수제 꿔바로우·마라 떡볶이를 선보인다. 김말이·김치만두 등 국내 식재료로 구성한 토핑도 갖췄다. 백종원 대표는 18~19일 현장을 직접 방문해 고객 사인회를 하며 현지 반응을 점검했다.
더본코리아는 오사카·교토 등 마라백 추가 출점을 검토 중이다. 연내 ‘빽다방’의 일본 론칭도 준비하고 있다. 더본코리아 관계자는 “마라백을 통해 브랜드 경쟁력을 검증하고, 일본 내 확장 전략을 구체화할 계획”이라고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문