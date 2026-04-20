더본코리아 마라백, 日에 K-마라 맛 알린다

마라 떡볶이·김말이·김치만두 차별화…오사카·교토 등 추가 검토

[리얼푸드=박연수 기자] 더본코리아가 일본 도쿄 신오쿠보에 한국식 마라탕 전문점 ‘마라백’ 1호점(사진)을 열었다고 20일 밝혔다.

마라백은 한국식 마라탕 전문 브랜드다. 한류 문화 체험으로 유명한 도쿄 신오쿠보를 첫 대상지로 정했다. 사골·닭고기 베이스 국물에 향신료를 조절해 중국식 마라탕과 차별화한 K-마라 콘셉트를 적용했다.

마라탕 외에도 마라샹궈·수제 꿔바로우·마라 떡볶이를 선보인다. 김말이·김치만두 등 국내 식재료로 구성한 토핑도 갖췄다. 백종원 대표는 18~19일 현장을 직접 방문해 고객 사인회를 하며 현지 반응을 점검했다.

더본코리아는 오사카·교토 등 마라백 추가 출점을 검토 중이다. 연내 ‘빽다방’의 일본 론칭도 준비하고 있다. 더본코리아 관계자는 “마라백을 통해 브랜드 경쟁력을 검증하고, 일본 내 확장 전략을 구체화할 계획”이라고 말했다.

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