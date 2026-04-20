뉴질랜드 키위 올해 첫 출하, 제스프리 ‘루비레드키위’도 판매

[리얼푸드=육성연 기자] 키위 브랜드 제스프리(Zespri)가 뉴질랜드에서 재배한 키위를 국내에 올해 첫 출하한다고 20일 밝혔다.
제스프리는 썬골드키위와 함께 루비레드키위도 판매한다. 제스프리 루비레드키위는 4월에만 만나볼 수 있는 제철 과일이다. 20여 년 간의 연구 끝에 유전자 조작 없이 100% 자연 교배로 개발했다. 루비처럼 선명한 붉은 과육과 부드러운 식감, 달콤한 풍미가 특징이다.
제스프리 인터내셔널 한국 지사 관계자는 “20가지 이상의 비타민과 미네랄로 꽉 찬 제스프리 키위 한 알은 손쉽게 실천할 수 있는 건강 습관”이라고 말했다.
제스프리는 오는 24일부터 30일까지 애슐리에서 루비레드키위를 활용한 시즌 디저트 메뉴를 선보인다. 5월에는 썬골드키위를 활용한 협업 메뉴를 추가 선보인다. 아울러 5~6월에는 스타필드 주요 지점에서 로드쇼를 진행할 예정이다.
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문