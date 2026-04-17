“갱년기엔 방법이 있어요”…정관장, 화애락 모델 김성령 재선정

[리얼푸드=박연수 기자] 정관장이 갱년기 여성건강 전문 브랜드 ‘화애락’의 광고모델을 배우 김성령으로 재선정하고, 가정의달 맞이 인기 브랜드 캠페인을 시작한다고 17일 밝혔다.
배우 김성령은 지난 2013년 화애락 모델로 발탁된 이후 2022년까지 다양한 활동을 통해 화애락을 대표해 소비자와 소통해왔다.
이날부터 공개되는 신규 TV 광고는 갱년기를 잘 지나온 배우 김성령의 멘토링 스토리를 담았다. 시간이 흘러도 변하지 않는 아름다움과 갱년기 여성건강의 비결로서 ‘홍삼’ 기능성의 가치를 강조한다.
화애락은 가정의 달을 맞아 다음 달 16일까지 특별 프로모션을 진행한다. ‘화애락 진 토탈솔루션’, ‘화애락 본 혈행포커스’, ‘화애락 후 활력포커스’ 구매 시 10% 할인과 더불어 체험용 3포를 증정한다.
같은 기간 인기 브랜드 ‘에브리타임’, ‘화애락’, ‘기다림’도 가정의달 캠페인을 진행한다. 주요 제품군 할인과 에브리타임 재구매 쿠폰, 타사 침향환 공병 지참시 ‘기다림 침향환’ 1환 증정 등 혜택을 마련했다.
오프라인 매장 QR을 통한 정관장 멤버스 신규 가입 고객에게는 ‘에브리타임(3포)’와 ‘기다림 침향액(1병)’을 증정한다.
정관장 관계자는 “배우 김성령은 ‘화애락’으로 갱년기를 건강하게 관리해온 상징적인 인물로, 진정성 있는 스토리를 통해 브랜드 신뢰를 더욱 강화해 나갈 계획”이라며 “가정의 달을 맞아 보다 폭넓은 혜택과 건강 가치를 전달할 예정”이라고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을