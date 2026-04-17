섞박지와 갓김치를 동시에…아워홈 ‘갓석박지’

[리얼푸드=육성연 기자] 아워홈은 신제품 ‘아워홈 갓석박지’를 코스트코 전용으로 출시한다고 17일 밝혔다.

신제품은 하나의 제품으로 두 가지 이상의 만족을 추구하는 ‘멀티-베네핏(Multi-benefit)’ 소비 트렌드를 반영했다. 섞박지와 갓김치를 조합한 제품이다.

아워홈 갓석박지는 제철 갓과 무, 고춧가루, 생강 등 주요 원재료를 국산 농산물로 사용했다. 먹기 좋은 크기로 손질해 별도 조리 없이 간편하게 즐길 수 있다.

이번 제품은 양평점을 제외한 전국 코스트코 19개 점포에서 판매한다. 출시를 기념해 오는 30일부터 5월 3일까지 시식 행사도 진행한다.

아워홈 관계자는 “섞박지와 갓김치의 풍미를 최적의 비율로 조합해 맛의 균형을 구현하는 데 집중했다”며 “차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 김치 시장 내 입지를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

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