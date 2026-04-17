섞박지와 갓김치를 동시에…아워홈 ‘갓석박지’

[리얼푸드=육성연 기자] 아워홈은 신제품 ‘아워홈 갓석박지’를 코스트코 전용으로 출시한다고 17일 밝혔다.
신제품은 하나의 제품으로 두 가지 이상의 만족을 추구하는 ‘멀티-베네핏(Multi-benefit)’ 소비 트렌드를 반영했다. 섞박지와 갓김치를 조합한 제품이다.
아워홈 갓석박지는 제철 갓과 무, 고춧가루, 생강 등 주요 원재료를 국산 농산물로 사용했다. 먹기 좋은 크기로 손질해 별도 조리 없이 간편하게 즐길 수 있다.
이번 제품은 양평점을 제외한 전국 코스트코 19개 점포에서 판매한다. 출시를 기념해 오는 30일부터 5월 3일까지 시식 행사도 진행한다.
아워홈 관계자는 “섞박지와 갓김치의 풍미를 최적의 비율로 조합해 맛의 균형을 구현하는 데 집중했다”며 “차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 김치 시장 내 입지를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을